محافظات

انتظام سير امتحانات المواد خارج المجموع لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في بورسعيد

متابعة المستوى الرفيع باماراتي بورسعيد
متابعة المستوى الرفيع باماراتي بورسعيد
محمد الغزاوى

تابع طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم انتظام سير امتحانات المواد خارج المجموع لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدرسة محمد مهران الرسمية لغات التابعة لإدارة بحر البقر التعليمية بالحى الإماراتى.

جاء ذلك بحضور الأستاذة فاطمة هجرس مدير عام إدارة بحر البقر التعليمية والأستاذة ريهام سعد مدير المدرسة والأستاذ محمود عباس وكيل المدرسة، حيث اطمأن مدير المديرية على سير الامتحانات في أجواء منظمة وهادئة.

وأشار الغرباوي إلى أن طلاب المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس قد أدو امتحانات مادة المستوى الرفيع للغة العربية كلغة أولى ومادة اللغة الثانية، فيما أدى طلاب الصفين الثاني والثالث الإعدادي الامتحانات في نفس المواد، مؤكداً أن الامتحانات تسير بشكل منتظم ووفق خطة زمنية دقيقة.

وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام امتحانات المستوى الرفيع بالحى الإماراتى

وشدد الأستاذ طاهر الغرباوي على ضرورة إجراء الامتحانات في أجواء مناسبة للطلاب، مراعية لجميع الشروط والإجراءات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان تحقيق أعلى مستويات التركيز والراحة النفسية، مع الالتزام الكامل بالمعايير التعليمية المعتمدة.

وختم مدير المديرية جولته بالإشادة بجهود الهيئة الإدارية والمعلمين في توفير بيئة تعليمية مناسبة، مؤكداً استمرار المتابعة المستمرة لضمان انتظام جميع امتحانات النقل على مستوى المحافظة.

بورسعيد بحر البقر تعليم بورسعيد محافظة بورسعيد

