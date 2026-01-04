أكل جزءا من ذراع طالب .. بورسعيد تسجل ثالث حالة عقر كلاب ضالة

سجلت محافظة بورسعيد فى واقعة مأساوية تمثل ثالث حالة عقر كلب ضال لمواطن خلال أيام قليلة من وفاة مسن و عقر قس بشكل بشع لتسجل الأخيرة التهام كلب لذراع طفل صغير.

تعرض الطفل آدم محمد مصطفى، 10 سنوات، طالب بالصف الخامس الابتدائي، لعقر من كلب ضال بمنطقة الإسراء بمحافظة بورسعيد، حيث هاجمه الكلب ونهش يده اليسرى، مما تسبب في إصابات بالغة باليد اليسرى، مع فقدان جزء من اللحم.

تم نقل الطفل إلى مستشفى السلام ببورسعيد، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، وتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة.

وحررت المستشفى تقريرا طبيا رسميا أكد تعرضه لعقر كلب ضال، وتم اتخاذ الإجراءات العلاجية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.



وأسفر الحادث عن حالة من الخوف والقلق بين أهالي المنطقة، خاصة مع تكرار وقائع عقر الكلاب الضالة في عدد من المناطق السكنية، وسط مطالبات بسرعة التدخل لحماية المواطنين، لاسيما الأطفال.



ويأتي هذا الحادث بعد واقعة وفاة مسن يُدعى محمود عباس، الشهير بـ«الحاج عاطف»، ويبلغ من العمر 75 عامًا، عقب تعرضه لعقر كلب ضال، إضافة إلى تعرض القمص أرميا فاهمي، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد، لحادث عقر مماثل، ورغم صدور قرارات من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بإقامة 2 شلتر لإيواء الكلاب الضالة، فإن الأزمة لا تزال تتفاقم يومًا بعد الآخر، مع تسجيل وقائع عقر جديدة كان آخرها إصابة طفل صغير اليوم، ما يعيد ملف الكلاب الضالة إلى صدارة القلق المجتمعي بالمحافظة.