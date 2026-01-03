قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
محافظات

إزالة فرش فاكهة على سور حديقة في بورسعيد | صور

قيادة ضواحى بورسعيد تضرب بيد من حديد لازالة فرش فاكهة على سور حديقة تكلفت ملايين | صور
قيادة ضواحى بورسعيد تضرب بيد من حديد لازالة فرش فاكهة على سور حديقة تكلفت ملايين | صور
محمد الغزاوى

شنت شيماء العزبي رئيس حى الضواحي فى محافظة بورسعيد حملة مكبرة  بناء علي تعليمات  اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي ازالة كافة الاسواق العشوائية و تكثيف الجهود في ملف الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وخطوط التنظيم المسموح بها وعدم التعدي علي حرم الطريق  بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد .

وقادت العزبي الحملة تنفيذا لتوجيهات  اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد ومعاوية  الفريق الميدانى لادارة الاشغالات  لرفع وإزالة كافة الأشغالات والتعديات والمخالفات بمناطق متفرقة  بحي الضواحى 
 

وتوجهت الحملة لازالة الإشغالات بشارع الامام محمد عبده وأمام حديقة جمال عبدالناصر التى انفق على رفع كفائتها ملايين وتم افتتاحها خلال عيد بورسعيد القومى منذ عدة أيام 

 تم  رفع وازالة كافة الأشغالات والتعديات وتم  التنبيه على اصحاب المحلات والمقاهى بالالتزام بالمساحات المقررة  وعدم الخروج عن خط التنظيم  ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه  بكل حزم 
 

وقد اسفرت جهود الحملة  عن ازالة الواح خشبية وبنوك خشبية وعربات يد  وفروشات لبيع الخضار والفاكهة وتند وشماسي وفروشات لبيع سلع متنوعة من امام الرصيف العام ونهر الطريق مستخدمين سيارات ومعدات الحى. 
 

بورسعيد محافظة بورسعيد حي الضواحي ازالة الإشغالات

