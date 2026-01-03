إزالة فرش فاكهة على سور حديقة في بورسعيد | صور

شنت شيماء العزبي رئيس حى الضواحي فى محافظة بورسعيد حملة مكبرة بناء علي تعليمات اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي ازالة كافة الاسواق العشوائية و تكثيف الجهود في ملف الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وخطوط التنظيم المسموح بها وعدم التعدي علي حرم الطريق بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد .



وقادت العزبي الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد ومعاوية الفريق الميدانى لادارة الاشغالات لرفع وإزالة كافة الأشغالات والتعديات والمخالفات بمناطق متفرقة بحي الضواحى



وتوجهت الحملة لازالة الإشغالات بشارع الامام محمد عبده وأمام حديقة جمال عبدالناصر التى انفق على رفع كفائتها ملايين وتم افتتاحها خلال عيد بورسعيد القومى منذ عدة أيام

تم رفع وازالة كافة الأشغالات والتعديات وتم التنبيه على اصحاب المحلات والمقاهى بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم الخروج عن خط التنظيم ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه بكل حزم



وقد اسفرت جهود الحملة عن ازالة الواح خشبية وبنوك خشبية وعربات يد وفروشات لبيع الخضار والفاكهة وتند وشماسي وفروشات لبيع سلع متنوعة من امام الرصيف العام ونهر الطريق مستخدمين سيارات ومعدات الحى.

