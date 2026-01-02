شركة النظافة تبدأ العمل في بورسعيد وسط آمال المواطنين باختفاء تراكم القمامة

دخلت محافظة بورسعيد مع بداية أول ايام العام الجديد 2026 تجربة جديدة لمجابهة تراكم القمامة بشوارع المحافظة و التى عانى منها المواطنين بجميع الأحياء دون استثناء على مدار العامين الماضيين عجزت الأجهزة التنفيذية بالأحياء مواجهتها بسبب ضعف الإمكانيات بالنسبة لكميات المخرجات وفشلت تجربة الشركة السابقة لحداثتها بالعمل وضعف امكانياتها التى كانت اقل من امكانيات المحافظة ذاتها .

كان محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي اعلن عن تعاقد المحافظة من خلال وزارتي البيئة و التنمية المحلية مع إحدى كبرى الشركات للنظافة العامة فى مصر، وانتظامها بالعمل اعتبار من اول يناير ٢٠٢٦

وظهرت الشركة على مدار الشهر المنقضى بعدة مناطق بالمحافظة بشكل تجربيى، كما استعرضت كامل طاقتها خلال مشاركتها بالمعدات و السيارات فى العرض الفني الشعبي لعيد بورسعيد القومى 23 ديسمبر 2025

انطلاق أعمال شركة النظافة رسميا فى بورسعيد وسط آمال للمواطنين باختفاء ظاهرة تراكم القمامة

من جانبها أعلنت الشركة عن الانطلاق الرسمي لأعمال منظومة النظافة المتكاملة بمحافظة بورسعيد، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة تستهدف تحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة بالمحافظة.

وتبدأ الأعمال بشكل تدريجي ومنظم لحين تغطية كافة الأحياء والشوارع والمناطق بنطاق المحافظة، وفق خطة تشغيل متكاملة تعتمد على أحدث المعدات والآليات وفرق العمل المدربة.



وأضاف حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب أن المنظومة الجديدة تتميز بتطبيق أكثر من نظام للجمع وفقًا لطبيعة كل منطقة، حيث يتم:

الجمع بالحاويات في المناطق التي تسمح طبيعتها بوضع الحاويات و الجمع المنزلي بنوعيه بما يتناسب مع الكتل السكنية المختلفة، لضمان سهولة الخدمة وانتظامها وتحقيق أعلى معدلات النظافة.



وأكدت الشركة، أن نجاح المنظومة يعتمد على وعي وتعاون المواطنين والالتزام بمواعيد وأماكن الجمع المحددة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.



وأوضح أحمد شحاتة مدير إدارة الاعلام المركزية أنه في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، يرجى التواصل مع الرقم الساخن للشركة 17696 علي مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

ويعلق أبناء محافظة بورسعيد آمال كبيرة على نجاح هذه التجربة للقضاء على تراكم القمامة فى المناطق السكنية و الشوارع الرئيسية و الحدائق العامة .