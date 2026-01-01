قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لعدم تنفيذ الكود الطبي.. وكيل شباب بورسعيد يقرر وقف مباريات اليوم الأول لبطولة كرة السلة

وقف مباريات اليوم الاول لبطولة كرة السلة حفاظا علي سلامة اللاعبين
وقف مباريات اليوم الاول لبطولة كرة السلة حفاظا علي سلامة اللاعبين
محمد الغزاوى

قرر الدكتور محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، وقف الفعاليات المقامة لبطولة منطقة بورسعيد الأولى لكرة السلة، وذلك لعدم الالتزام بالكود الطبي الصادر عن وزارة الشباب والرياضة، في إطار الحرص على سلامة الأبناء والمشاركين بالبطولة.

وأوضح  محمد عبدالعزيز، أنه تم إرسال لجنة متخصصة من المديرية للتحقيق في الواقعة، وبيان أسباب المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفق اللوائح المعمول بها، بما يضمن الالتزام الكامل بالاشتراطات الطبية والصحية.

وقف مباريات اليوم الأول لبطولة كرة السلة حفاظا علي سلامة اللاعبين


وكانت منطقة بورسعيد لكرة السلة، أعلنت عن تنظيم بطولة منطقة بورسعيد الأولى لكرة السلة 3×3، وذلك يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 .

وكانت البطولة في المراحل السنية التالية :

14 سنة (بنين – بنات)
16 سنة (بنين – بنات)
18 سنة (رجال – آنسات)

وشددت وكيل وزارة الشباب و الرياضة فى بورسعيد، على ضرورة الالتزام التام بالكود الطبي، حفاظًا على صحة وسلامة اللاعبين وضمان خروج البطولة بصورة آمنة ومنظمة.

