وزراء وسياسيون وكبار رجال الدولة يؤدون واجب العزاء في الدكتور مفيد شهاب

أقيم مساء اليوم عزاء الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق بمسجد مسجد المشير طنطاوي، عقب صلاة المغرب، وذلك وسط حضور واسع من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

وشهد العزاء حضور عدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات ورجال القانون والسياسة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، من أبرزهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي السابق، والمستشار عمر مروان، مدير مكتب رئيس الجمهورية ووزير العدل السابق.

كما شهد العزاء حضور المستشار محمد شوقي النائب العام، المستشار محمود الشريف وزير العدل، والمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، وأحمد رستم وزير التخطيط،وعدد من المحافظين والوزراء الحاليين والسابقين، من بينهم إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

يعد الراحل الدكتور مفيد شهاب أحد أبرز فقهاء القانون الدولي في مصر والعالم العربي، حيث ترك مسيرة علمية ووطنية حافلة امتدت لعقود طويلة، جمع خلالها بين العمل الأكاديمي والمناصب الحكومية الرفيعة، وُلد عام 1936 وتخرج في كلية الحقوق، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة السوربون بفرنسا، ليبدأ بعدها رحلة علمية متميزة داخل مصر وخارجها.



وعلى الصعيد الحكومي، تولى الدكتور مفيد شهاب منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 1997 إلى 2004، كما شغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، وأسهم في إعداد ومناقشة العديد من التشريعات المهمة.

يعد الدكتور مفيد شهاب، أحد أعلام القانون الدولي في مصر، حيث شغل في السابق عدة مناصب حكومية أبرزها رئيس جامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية سابقا.

كما إنه كان من أبرز القانونيين المصريين الذين شاركوا في قضية استرداد طابا، بجانب دوره ومشاركته أيضاً في إعداد الرأي المصري الرسمي حول قضية تيران وصنافير.

كواليس قضية استرداد طابا

وكانت للدكتور الراحل دور قوي في قضية طابا، والتي قال عنها – في تصريح سابق – أن مشاركته في اللجنة القومية للدفاع عن طابا تعد أهم المحطات الفارقة في حياته، قائلا: "كنت مسئولا عن الجانب القانوني للوفد المصري في المفاوضات، حتي صدر الحكم يوم 29 سبتمبر عام 1988 بإعلان طابا أرضا مصرية".