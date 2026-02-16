قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة رمضان 2026 وقيمتها
الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة
الضويني عن فرع الرواق الأزهري بالمظلات: صرح جديد لنشر الوسطية وبناء الوعي
دوري أبطال آسيا .. الأهلي السعودي يهزم شباب أهلي دبي 4-3
المواطن رقم واحد.. أحمد موسى عن حركة المحافظين الجدد: لدينا مشكلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزراء وسياسيون وكبار رجال الدولة يؤدون واجب العزاء في الدكتور مفيد شهاب

عزاء مفيد شهاب
عزاء مفيد شهاب
محمد بدران   -  
ميرنا محمود   -  
احمد بيسو

أقيم مساء اليوم عزاء الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق بمسجد مسجد المشير طنطاوي، عقب صلاة المغرب، وذلك وسط حضور واسع من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

وشهد العزاء حضور عدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات ورجال القانون والسياسة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، من أبرزهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي السابق، والمستشار عمر مروان، مدير مكتب رئيس الجمهورية ووزير العدل السابق.

كما شهد العزاء حضور المستشار محمد شوقي النائب العام، المستشار محمود الشريف وزير العدل، والمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، وأحمد رستم وزير التخطيط،وعدد من المحافظين والوزراء الحاليين والسابقين، من بينهم إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

يعد الراحل الدكتور مفيد شهاب أحد أبرز فقهاء القانون الدولي في مصر والعالم العربي، حيث ترك مسيرة علمية ووطنية حافلة امتدت لعقود طويلة، جمع خلالها بين العمل الأكاديمي والمناصب الحكومية الرفيعة، وُلد عام 1936 وتخرج في كلية الحقوق، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة السوربون بفرنسا، ليبدأ بعدها رحلة علمية متميزة داخل مصر وخارجها.


وعلى الصعيد الحكومي، تولى الدكتور مفيد شهاب منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 1997 إلى 2004، كما شغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، وأسهم في إعداد ومناقشة العديد من التشريعات المهمة.

يعد الدكتور مفيد شهاب، أحد أعلام القانون الدولي في مصر، حيث شغل في السابق عدة مناصب حكومية أبرزها رئيس جامعة القاهرة ووزير التعليم العالي الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية سابقا.

كما إنه كان من أبرز القانونيين المصريين الذين شاركوا في قضية استرداد طابا، بجانب دوره ومشاركته أيضاً في إعداد الرأي المصري الرسمي حول قضية تيران وصنافير.

كواليس قضية استرداد طابا

وكانت للدكتور الراحل دور قوي في قضية طابا، والتي قال عنها – في تصريح سابق – أن مشاركته في اللجنة القومية للدفاع عن طابا تعد أهم المحطات الفارقة في حياته، قائلا: "كنت مسئولا عن الجانب القانوني للوفد المصري في المفاوضات، حتي صدر الحكم يوم 29 سبتمبر عام 1988 بإعلان طابا أرضا مصرية".

مفيد شهاب وزير التعليم العالي المهندس إبراهيم محلب زكريا عزمي غادة والي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

الإسكان: استيعاب الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة بوحدات زهرة العاصمة

وزيرا الاستثمار والتخطيط

مصر تطلق تقرير مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر

جانب من الاجتماع

وزيرا الاستثمار والتخطيط : مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تطلقان تقريرًا لتعظيم الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي

بالصور

العودة الكبرى| تعرف على التفاصيل الكاملة لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

مسلسل الكينج
مسلسل الكينج
مسلسل الكينج

ألم الكتف المفاجئ عند النساء .. متى يكون إشارة قلب؟

الم الكتف
الم الكتف
الم الكتف

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة
طريقة عمل الحواوشي البيتي زي المحلات.. بطعم مقرمش وحشوة متبّلة مظبوطة

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

المزيد