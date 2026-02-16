قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

القصبي ينعى مفيد شهاب: فقدنا قامة أسهمت في ترسيخ مبادئ القانون الدولي

الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

نعى الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي العام ووزير الشئون القانونية الأسبق، الذي رحل بعد مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء.

وأكد الدكتور القصبي في بيان له أن مصر فقدت برحيل الدكتور مفيد شهاب واحدًا من أعلام القانون الدولي العام، وقامة أكاديمية رفيعة كان لها بالغ الأثر في إثراء الفكر القانوني، وترسيخ مفاهيم السيادة الوطنية واحترام قواعد القانون الدولي، فضلًا عن إسهاماته البارزة في دعم قضايا حقوق الإنسان على المستويين الوطني والعربي.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلى أن الراحل كان نموذجًا للعالم الوطني المستنير، الذي جمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، وأسهم عبر عقود طويلة في تخريج أجيال من رجال القانون والدبلوماسيين والباحثين الذين يحملون اليوم راية العمل القانوني في مصر والعالم العربي.

وأضاف الدكتور القصبي أن مسيرة الفقيد ستظل علامة مضيئة في تاريخ القانون المصري والعربي، بما قدمه من إسهامات فكرية وعلمية، ومشاركاته الفاعلة في العديد من اللجان والهيئات الوطنية ذات الصلة بملفات التشريع وحقوق الإنسان.

واختتم الدكتور عبد الهادي القصبي بيانه بتقديم خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل وتلاميذه ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الدكتور عبد الهادي القصبي ئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ وزير الشئون القانونية الأسبق أستاذ القانون الدولي العام الدكتور مفيد شهاب

