رسالة من محافظ بورسعيد لأبناء المحافظة مع بداية العام الجديد

هنأ اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة،بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يكون عامًا مليئًا بالخير والرخاء، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار.

محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة بالعام الميلادي الجديد

وأعرب محافظ بورسعيد عن تمنياته بأن يحمل العام الجديد المزيد من النجاحات والتقدم لبورسعيد وأهلها، وأن تتحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل، في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وكل عام وأنتم بخير، ومصر في تقدم وازدهار.