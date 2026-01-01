قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط فى فنزويلا
العالم يودع 2025 ويستقبل 2026 بالألعاب النارية والطائرات المسيرة.. واحتفالات تحت ظلال الأمن والحزن
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد.. الأثنين القادم
ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد
دعاء دخول العام الجديد .. كلمات مستجابة بأول فجر في 2026
مكفرات الذنوب العشرة في رأس السنة .. اغسل ذنوبك في دقائق مع بداية العام الجديد
بنمو 44% .. تعويضات التأمين التجاري تسجل 46 مليار جنيه خلال 10 أشهر
الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر
أكبر عملية سطو على البنوك في تاريخ ألمانيا الحديث.. لصوص يسرقون الملايين
دعاء للميت في العام الجديد .. يفرح به المتوفى ويضيء قبره ويدخله الجنة
دعاء الفرج لأهالينا في غزة في العام الجديد .. رددوه يُبدل الله أحزانهم أفراحاً وينصرهم
الجيش الأمريكي يعلن مقتل 3 أشخاص في استهداف 3 سفن تهريب مخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أجواء احتفالية ودعاء لمصر.. أقباط بورسعيد يؤدون صلوات قداس رأس السنة

أقباط بورسعيد يؤدون صلوات قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي
أقباط بورسعيد يؤدون صلوات قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي
محمد الغزاوى

أدى الألاف من أقباط بورسعيد صلوات قداس  رأس السنة بجميع كنائس المحافظة ، لا سيما كنيسة الأنبا بيشوي الكائنة بحي الشرق والتي تشهد كل عام اقبالا من الأخوة الأقباط للمشاركة في القداس.

وترأس  إقامة الصلاة كبار كهنة كنيسة الأنبا بيشوى فى بورسعيد وهم : القمص بولا سعد كاهن الكنيسة ، والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمى والقس بيشوي مجدي  بجانب حضور العديد من رعية الكنيسة. 

وبدأت الصلاة بالتسبحة يليها قداس رأس السنة الذي يمتد حتى صباح يوم  1 يناير من العام الجديد ، حيث يشهد القداس اقامه الصلوات الخاصة بتلك المناسبة .

" أجواء احتفالية والدعاء لمصر".. أقباط بورسعيد يؤدون صلوات قداس رأس السنة بكنيسة الأنبا بيشوي  

وتوجه كل الإخوة الأقباط خلال صلواتهم في أول دقائق في العام الجديد  بالدعاء بأن تكون سنة خير وتقدم على مصر، وأن يحفظها الله ويكون عونًا للقيادة السياسية لخدمة وطننا الحبيب.

وشهدت الكنائس استعدادات مكثفة للاحتفال، إذ بدأت فى التزيين ووضع أشجار الكريسماس داخل أروقتها، التى اكتست بالزينة ذات الألوان الزاهية، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة.

وحرص الأطفال على ارتداء الزي ذو اللون الأحمر والاخضر والأبيض، وهى الألوان المستوحاة من احتفالات الكريسماس وبابا نويل، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معا  في الكنيسة وذلك في أجواء من السعادة بحلول العام الجديد. 

وعلى الجانب الآخر شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمنى مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة، وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس للتأكد من هوية المواطنين قبل وأثناء القداس وحتى الانتهاء من الصلوات تماما.

وكانت قد أطلقت الكنيسة فى بورسعيد منذ فترة برامج احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد وذلك خلال الأسابيع الماضية، لتجهيز عدد من المسرحيات تتضمن قصة ميلاد السيد المسيح، التى يتم عرضها فى خلال  اسبوع احتفال الأخوة الأقباط في رأس السنة وعيد الميلاد المجيد .

بورسعيد كنائس بورسعيد مطرانية بورسعيد محافظة بورسعيد عيد راس السنة الميلادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حالة الطقس

خريطة الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.. تفاصيل

بالصور

أفضل سيارة مستعملة اقتصادية للسيدات في مصر

شيفروليه أفيو موديل 2010
شيفروليه أفيو موديل 2010
شيفروليه أفيو موديل 2010

الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر

بي إم دبليو 118
بي إم دبليو 118
بي إم دبليو 118

بالبيجامة..هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026

هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026
هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026
هنا الزاهد رفقة عائلتها احتفالا بقدوم 2026

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة

وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-
وصفات طبيعية باستخدام الثوم للبشرة ما يلي :-

فيديو

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد