أجواء احتفالية ودعاء لمصر.. أقباط بورسعيد يؤدون صلوات قداس رأس السنة

أدى الألاف من أقباط بورسعيد صلوات قداس رأس السنة بجميع كنائس المحافظة ، لا سيما كنيسة الأنبا بيشوي الكائنة بحي الشرق والتي تشهد كل عام اقبالا من الأخوة الأقباط للمشاركة في القداس.

وترأس إقامة الصلاة كبار كهنة كنيسة الأنبا بيشوى فى بورسعيد وهم : القمص بولا سعد كاهن الكنيسة ، والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمى والقس بيشوي مجدي بجانب حضور العديد من رعية الكنيسة.

وبدأت الصلاة بالتسبحة يليها قداس رأس السنة الذي يمتد حتى صباح يوم 1 يناير من العام الجديد ، حيث يشهد القداس اقامه الصلوات الخاصة بتلك المناسبة .

وتوجه كل الإخوة الأقباط خلال صلواتهم في أول دقائق في العام الجديد بالدعاء بأن تكون سنة خير وتقدم على مصر، وأن يحفظها الله ويكون عونًا للقيادة السياسية لخدمة وطننا الحبيب.

وشهدت الكنائس استعدادات مكثفة للاحتفال، إذ بدأت فى التزيين ووضع أشجار الكريسماس داخل أروقتها، التى اكتست بالزينة ذات الألوان الزاهية، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة.

وحرص الأطفال على ارتداء الزي ذو اللون الأحمر والاخضر والأبيض، وهى الألوان المستوحاة من احتفالات الكريسماس وبابا نويل، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معا في الكنيسة وذلك في أجواء من السعادة بحلول العام الجديد.

وعلى الجانب الآخر شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمنى مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة، وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس للتأكد من هوية المواطنين قبل وأثناء القداس وحتى الانتهاء من الصلوات تماما.

وكانت قد أطلقت الكنيسة فى بورسعيد منذ فترة برامج احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد وذلك خلال الأسابيع الماضية، لتجهيز عدد من المسرحيات تتضمن قصة ميلاد السيد المسيح، التى يتم عرضها فى خلال اسبوع احتفال الأخوة الأقباط في رأس السنة وعيد الميلاد المجيد .