قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث تاريخي.. الأزهر يسجل المصحف الشريف بالقراءات العشر لأول مرة
لافروف: سنراجع موقفنا التفاوضي مع أوكرانيا بعد استهداف مقر إقامة بوتين
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
30 دقيقة .. حسام عبدالمجيد يهدر هدفا محققا أمام أنجولا
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يستقبل وفدا من أعضاء نادي القضاة بمحافظة بورسعيد

مفتي الجمهورية يستقبل وفدا من أعضاء نادي القضاة
مفتي الجمهورية يستقبل وفدا من أعضاء نادي القضاة
أحمد سعيد

استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الإثنين، وفدًا من أعضاء نادي القضاة بمحافظة بورسعيد، بحضور المستشار محمد الصواف، رئيس محكمة جنايات المنصورة، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالنادي، والمستشار محمد شداد وكيل النادى، والمستشار عبده بلبول المدير التنفيذي للنادي، والمستشار محمود مجدى، رئيس محكمة جنايات وادى النطرون. 

جاء ذلك في إطار دعم وتعزيز قنوات التواصل والتكامل بين المؤسسات الدينية والقضائية.

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أعضاء نادي القضاة ببورسعيد

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء، أن القضاء المصري يُمثِّل أحد أعمدة الدولة المصرية، وحصنًا منيعًا للعدل، وضامنًا أصيلًا لسيادة القانون وصون الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن القاضي بما يحمله من أمانة ومسؤولية يجسد ميزان العدل في المجتمع، ويؤدي دورًا وطنيًّا رفيعًا في ترسيخ قيم الإنصاف، وحماية السلم المجتمعي، وإعلاء دولة القانون.

واستعرض المفتي خلال اللقاء مراكز ووحدات دار الإفتاء المصرية، وما تضطلع به من أدوار علمية ودعوية ومجتمعية، موضحًا الجهود التي تبذلها الدار في بيان الأحكام الشرعية الرشيدة، ومواكبة المستجدات المعاصرة، والتعامل مع القضايا المجتمعية والفكرية من خلال منهج علمي منضبط يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية ومتغيرات الواقع. 

كما دار الحديث حول عدد من القضايا المجتمعية الراهنة، وآليات تعامل دار الإفتاء معها، لا سيما في مجالات تجديد الخطاب الإفتائي، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في دعم السلم وبناء الإنسان.

من جانبهم، ثمّن أعضاء وفد نادي القضاة الدور المحوري الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في بيان الأحكام الشرعية الرشيدة، ومعالجة القضايا المجتمعية الحساسة. 

وأكدوا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين المؤسسات الدينية والقضائية وسائر مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة مفتي الجمهورية على حفاوة الاستقبال، وما تبذله دار الإفتاء المصرية من جهود علمية ومجتمعية رائدة تُسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ودعم الاستقرار المجتمعي.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أعضاء نادي القضاة بمحافظة بورسعيد مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أعضاء نادي القضاة ببورسعيد رئيس محكمة جنايات المنصورة المستشار محمد الصواف المفتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

ترشيحاتنا

القمص صرابامون فريد زكي

وفاة القمص صرابامون فريد زكي.. والبابا تواضروس يقدم التعزية للأسقف وكهنة القطاع

بروتوكول تعاون بين نقابة التمريض وإتقان

بروتوكول تعاون بين التمريض و«إتقان» لتطوير منظومة التعليم التمريضي

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 والأوراق المطلوبة

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 والأوراق المطلوبة

بالصور

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أحياء الزمرد واللوتس ويوجه بضبط الإشغالات

رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد