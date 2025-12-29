مفتي الجمهورية يستقبل وفدا من أعضاء نادي القضاة بمحافظة بورسعيد

استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الإثنين، وفدًا من أعضاء نادي القضاة بمحافظة بورسعيد، بحضور المستشار محمد الصواف، رئيس محكمة جنايات المنصورة، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالنادي، والمستشار محمد شداد وكيل النادى، والمستشار عبده بلبول المدير التنفيذي للنادي، والمستشار محمود مجدى، رئيس محكمة جنايات وادى النطرون.

جاء ذلك في إطار دعم وتعزيز قنوات التواصل والتكامل بين المؤسسات الدينية والقضائية.

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أعضاء نادي القضاة ببورسعيد

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء، أن القضاء المصري يُمثِّل أحد أعمدة الدولة المصرية، وحصنًا منيعًا للعدل، وضامنًا أصيلًا لسيادة القانون وصون الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن القاضي بما يحمله من أمانة ومسؤولية يجسد ميزان العدل في المجتمع، ويؤدي دورًا وطنيًّا رفيعًا في ترسيخ قيم الإنصاف، وحماية السلم المجتمعي، وإعلاء دولة القانون.

واستعرض المفتي خلال اللقاء مراكز ووحدات دار الإفتاء المصرية، وما تضطلع به من أدوار علمية ودعوية ومجتمعية، موضحًا الجهود التي تبذلها الدار في بيان الأحكام الشرعية الرشيدة، ومواكبة المستجدات المعاصرة، والتعامل مع القضايا المجتمعية والفكرية من خلال منهج علمي منضبط يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية ومتغيرات الواقع.

كما دار الحديث حول عدد من القضايا المجتمعية الراهنة، وآليات تعامل دار الإفتاء معها، لا سيما في مجالات تجديد الخطاب الإفتائي، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في دعم السلم وبناء الإنسان.

من جانبهم، ثمّن أعضاء وفد نادي القضاة الدور المحوري الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في بيان الأحكام الشرعية الرشيدة، ومعالجة القضايا المجتمعية الحساسة.

وأكدوا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين المؤسسات الدينية والقضائية وسائر مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم لفضيلة مفتي الجمهورية على حفاوة الاستقبال، وما تبذله دار الإفتاء المصرية من جهود علمية ومجتمعية رائدة تُسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ودعم الاستقرار المجتمعي.