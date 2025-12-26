قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفحة الرسمية لـ ليفربول : اسم مصر دائما كان له طاقة الانتصار
جمارك أسوان تضبط خمورا مهربة بـ 3.7 مليون جنيه
مصطفى بكري: مصر تواجه مثلث تهديد مكتمل الأركان.. فيديو
حسام حسن: شكرا للجمهور المغربي والمصري والعربي على المساندة أمام جنوب إفريقيا
الحكومة: الإسكندرية تخضع للتقييم لتحديد إمكانية إدراجها في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل
نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون
بـ 300 جنيه بس .. طريقة وتكلفة عمل ترخيص مشروع متناهي الصغر
شيري تكشف النقاب عن Exeed Starway ET9 بتقنيات هجينة | صور
شريف منير يحتفل بالكريسماس على طريقته الخاصة ويتصدر التريند
نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل
بشرة خير.. منتخب مصر يضمن لعب ثمن نهائي كأس أفريقيا على الملعب المفضل في أغادير
حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا: أثق في جميع اللاعبين ومشوار البطولة طويل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مفتي الجمهورية يدين الهجوم على مسجد بمحافظة حمص السورية

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أدان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجوم الآثم الذي استهدف مسجدًا بمحافظة حمص بالجمهورية العربية السورية، اليوم الجمعة اليوم، أثناء تأديتهم الصلاة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين الأبرياء.

مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بمحافظة حمص السورية

وأكد مفتي الجمهورية، أن الاعتداء على المصلين داخل بيوت الله يُعَد جريمة كبرى، وانتهاكًا صريحًا لحرمتها، ومخالفةً لما أجمعت عليه الشرائع السماوية من حرمة الدماء وحفظ دُور العبادة. 

وأعرب مفتي الجمهورية، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجمهورية العربية السورية وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء.

الأزهر يدين التفجير الإرهابي بمسجد في حمص بسوريا

وكان الأزهر الشريف أدان بأشدِّ العبارات التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف بيتًا من بيوت الله في محافظة حمص بالجمهورية العربية السورية، أثناء إقامة صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين الأبرياء.

وأكد الأزهر على أن هذه الجريمة الإرهابيَّة البشعة تمثل اعتداءً سافرًا على حرمة النفس البشرية التي حرَّم الله تعالى المساس بها، وانتهاكًا صارخًا لحرمة دُور العبادة وقدسيتها، وهي دليل على تجرُّد مرتكبيها من كل معاني ومن قيم الدين والإنسانيَّة والأخلاق، واستهانتهم الفجَّة بقيمة الحياة الإنسانية، وتحولهم إلى وحوش تهدِّد أمن المجتمعات واستقرارها.

الأزهر: التفجير الإرهابي بمسجد في سوريا اعتداء سافر على حرمة النفس البشرية

وتابع بيان الأزهر “إن الأزهر الشريف وهو يعزي الشعب السوري الشقيق، بجميع مكوِّناته، فإنه يدعو السوريين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم إلى التكاتف والتلاحم لمواجهة هذا المخطط الأسود الذي يستهدف أمن البلاد واستقرارها، ويسعى إلى نشر الفوضى، والعبث بوحدة هذا الشعب الأصيل العريق”، مؤكدًا ضرورة الوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة هذا الخطر الداهم.

وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الشهداء، وإلى الشعب السوري الشقيق، سائلًا الله تعالى أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ سوريا وشعبها من كل سوء ومكروه.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

دعاء ثلث الليل الأخير

دعاء ثلث الليل الأخير للفرج والرزق.. لا تفوت ساعة الإجابة

حكم قراءة التاروت

ما حكم قراءة التاروت؟.. داعية: حرام حتى ولو كانت من باب التسلية

الدكتور إبراهيم الهدهد

عالم أزهري: القرآن الكريم حصر الفلاح والنجاة يوم القيامة في «القلب السليم»

بالصور

جددى مطبخك.. طريقة عمل الأرز بالخلطة وقطع الكبدة

طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص

نمط حياتك يمكنه علاج الكبد الدهني ومرحلة ما قبل السكر فى 6 أشهر.. تفاصيل

هل يمكن علاج الكبد الدهني المبكر ؟

أضرار غير متوقعة.. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

تجفيف الملابس داخل المنزل قد يسبب العفن والحساسية ومشاكل تنفسية خطيرة

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

