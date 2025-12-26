مفتي الجمهورية يدين الهجوم على مسجد بمحافظة حمص السورية

أدان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجوم الآثم الذي استهدف مسجدًا بمحافظة حمص بالجمهورية العربية السورية، اليوم الجمعة اليوم، أثناء تأديتهم الصلاة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين الأبرياء.

مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بمحافظة حمص السورية

وأكد مفتي الجمهورية، أن الاعتداء على المصلين داخل بيوت الله يُعَد جريمة كبرى، وانتهاكًا صريحًا لحرمتها، ومخالفةً لما أجمعت عليه الشرائع السماوية من حرمة الدماء وحفظ دُور العبادة.

وأعرب مفتي الجمهورية، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجمهورية العربية السورية وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء.

الأزهر يدين التفجير الإرهابي بمسجد في حمص بسوريا

وكان الأزهر الشريف أدان بأشدِّ العبارات التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف بيتًا من بيوت الله في محافظة حمص بالجمهورية العربية السورية، أثناء إقامة صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين الأبرياء.

وأكد الأزهر على أن هذه الجريمة الإرهابيَّة البشعة تمثل اعتداءً سافرًا على حرمة النفس البشرية التي حرَّم الله تعالى المساس بها، وانتهاكًا صارخًا لحرمة دُور العبادة وقدسيتها، وهي دليل على تجرُّد مرتكبيها من كل معاني ومن قيم الدين والإنسانيَّة والأخلاق، واستهانتهم الفجَّة بقيمة الحياة الإنسانية، وتحولهم إلى وحوش تهدِّد أمن المجتمعات واستقرارها.

الأزهر: التفجير الإرهابي بمسجد في سوريا اعتداء سافر على حرمة النفس البشرية

وتابع بيان الأزهر “إن الأزهر الشريف وهو يعزي الشعب السوري الشقيق، بجميع مكوِّناته، فإنه يدعو السوريين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم إلى التكاتف والتلاحم لمواجهة هذا المخطط الأسود الذي يستهدف أمن البلاد واستقرارها، ويسعى إلى نشر الفوضى، والعبث بوحدة هذا الشعب الأصيل العريق”، مؤكدًا ضرورة الوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة هذا الخطر الداهم.

وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الشهداء، وإلى الشعب السوري الشقيق، سائلًا الله تعالى أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ سوريا وشعبها من كل سوء ومكروه.