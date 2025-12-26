انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بالأوقاف والأزهر بـ القوصية غرب في أسيوط

انطلقت اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025، القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالقوصية غرب، من مسجد عموم المساجد التابع لإدارة أوقاف القوصية وذلك بتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبرعاية الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف باسيوط.

جاءت القافلة استمرارا للجهود الدعوية الهادفة إلى نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ مفاهيم الوعي الديني الصحيح وتعزيز القيم الاخلاقية والانسانية التي دعا اليها الاسلام بما يسهم في بناء الانسان وحماية المجتمع من الافكار المنحرفة.

قاد أعمال القافلة الشيخ حجاج صلاح عبد العال مدير ادارة اوقاف القوصية غرب بمشاركة نخبة من العلماء والائمة والدعاة من الازهر الشريف ووزارة الاوقاف حيث قدموا عددا من الدروس والخطب التي تناولت قضايا دينية ومجتمعية تمس واقع الناس وتؤكد سماحة الاسلام ويسره.



عكست القافلة تعاونا وثيقا بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في اداء رسالتهما المشتركة من خلال خطاب دعوي متوازن يعتمد على العلم والحكمة وحسن البيان ويسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة وبناء وعي رشيد قادر على مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.



وأكدت فعاليات القافلة أهمية الدور الدعوي في ترسيخ قيم الرحمة والتعايش والسلم المجتمعي وتعزيز الانتماء الوطني بما يدعم استقرار المجتمع ويبرز الصورة الصحيحة للاسلام باعتباره دينا يدعو الى البناء والاصلاح وخدمة الانسان.