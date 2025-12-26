قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا الأوقاف و التعليم العالي والمفتي يؤدون صلاة الجمعة في بورسعيد
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار
برلمانية: خفض أسعار الفائدة 1% يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد المرحلة المقبلة
في يومه العالمي.. الكمان يروي تاريخه بدار الكتب بين البحث والعزف الحي
موعد تفعيل خدمات التصديق القنصلي على المستندات والوثائق بمكاتب البريد
الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو الأسبوع المقبل.. فيديو
ظهور لافت للقاء الخميسي عبر إنستجرام
إخفاء المكانس و أقنعة كرامبوس ورمي الأحذية .. طقوس وعادات غربية بالكريسماس حول العالم
الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرودة لنهاية ديسمبر وأمطار تلطف الكريسماس
انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بالأوقاف والأزهر بـ القوصية غرب في أسيوط
انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بالأوقاف والأزهر بـ القوصية غرب في أسيوط

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بالأوقاف والأزهر بالقوصية غرب
انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بالأوقاف والأزهر بالقوصية غرب
شيماء جمال

انطلقت  اليوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025، القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالقوصية غرب، من مسجد عموم المساجد التابع لإدارة أوقاف القوصية وذلك بتوجيهات  الدكتور أسامة  الأزهري وزير الأوقاف وبرعاية الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف باسيوط.

جاءت القافلة استمرارا للجهود الدعوية الهادفة إلى نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ مفاهيم الوعي الديني الصحيح وتعزيز القيم الاخلاقية والانسانية التي دعا اليها الاسلام بما يسهم في بناء الانسان وحماية المجتمع من الافكار المنحرفة.

قاد أعمال القافلة الشيخ حجاج صلاح عبد العال مدير ادارة اوقاف القوصية غرب بمشاركة نخبة من العلماء والائمة والدعاة من الازهر الشريف ووزارة الاوقاف حيث قدموا عددا من الدروس والخطب التي تناولت قضايا دينية ومجتمعية تمس واقع الناس وتؤكد سماحة الاسلام ويسره.
 

عكست القافلة تعاونا وثيقا بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في اداء رسالتهما المشتركة من خلال خطاب دعوي متوازن يعتمد على العلم والحكمة وحسن البيان ويسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة وبناء وعي رشيد قادر على مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.


وأكدت فعاليات القافلة أهمية الدور الدعوي في ترسيخ قيم الرحمة والتعايش والسلم المجتمعي وتعزيز الانتماء الوطني بما يدعم استقرار المجتمع ويبرز الصورة الصحيحة للاسلام باعتباره دينا يدعو الى البناء والاصلاح وخدمة الانسان.

