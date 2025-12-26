قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح "٢٠" مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
الأوقاف تفتتح "٢٠" مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
شيماء جمال

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (٢٠) مسجدًا اليوم الجمعة ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (١٥) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٤) مساجد.


وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٩٣) مسجدًا من بينها (٢٩٦) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٩٧) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٨٨٢) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ٤٩٧ مليون جنيه.


وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد الفلاحين – مدينة كفر الشيخ؛ ومسجد الأوقاف المستجدة بالعزبة البيضاء بقرية البكاتوش – مركز قلين؛ ومسجد التقوى  بقرية ٨ العنابر – مركز الحامول؛ ومسجد الخلافيين الجديد بقرية الخلافيين – مركز سيدي سالم؛ ومسجد الزهراء – مدينة بلطيم.


وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد نجع أبو زيد بقرية كوم العرب – مركز طما؛ ومسجد الإيمان بنجع محمد عبد الرحيم بقرية جزيرة شندويل – مركز سوهاج؛ ومسجد عباد الرحمن بقرية نجع الدير – مركز دار السلام.


وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة أبو محمود بقرية منشأة أبو عمر – مركز الحسينية.


وفي محافظة الدقهلية: 
تم إحلال وتجديد مسجد القبلي بقرية كفر غنام – مركز السنبلاوين. 


وفي محافظة القليوبية:
تم إحلال وتجديد المسجد الكبير  بقرية كفر سندوه – مركز شبين القناطر. 


وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد السلام الشهير بصادق الشريف بقرية المنوات – مركز أبو النمرس.


وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد الحمايدة بقرية مناشي أبوصير – مركز الواسطى.


وتم صيانة وتطوير مسجد الإيمان  بقرية بني عفان – مركز بني سويف؛ ومسجد عبد الله بن مسعود بقرية الكوم الأحمر – مركز بني سويف.


وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة تهامي مبارك بقرية منشأة طنطاوي – مركز سنورس.


وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد الصغير بقرية المنشأة الكبرى – مركز السنطة.


وفي محافظة البحر الأحمر:
تم إنشاء وبناء مسجد عبد الله بن عباس – مدينة القصير.


وفي محافظة المنوفية: 
تم صيانة وتطوير مسجد الجمال – مدينة سرس الليان.


وفي محافظة الإسكندرية:
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن – قرية الحظيرة – حي العامرية ثان.


وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف الجمعة إعمار بيوت الله وزارة الأوقاف مساجد

