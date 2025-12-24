الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المتقدمين ومواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج لعام ١٤٤٧هـ – ٢٠٢٦م، من الأئمة والواعظات، على أن يُعقد الاختبار بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وفقًا للجدول المرفق.

ووجهت الأوقاف، في بيان لها اليوم، الأربعاء، راغبي الاطلاع على الأسماء ومواعيد الاختبار، إلى نقر الرابط التالي: اضغط هنا

إجراءات عاجلة لـ الأوقاف بشأن ضبط صوت مكبرات المساجد

يذكر أن وزارة الأوقاف رصدت منشورات غير رسمية وأخرى إخبارية عن خلاف بين مواطن وأحد عمال المساجد بخصوص مستوى الصوت المنبعث من المسجد، وهديًا بسياسة الوزارة في تبصير الجمهور وتجديد التذكير بضوابط العمل، يطيب للوزارة بيان ما يلي.

وقالت الوزارة في بيان لها: أولاً: الانتهاء من اتخاذ اللازم حيال الواقعة في حينه بالتواصل الإداري والفحص الميداني وإنفاذ الإجراءات اللازمة.



وأضافت: ثانيًا: تجديد تعميم المنشور الصادر بخصوص استخدام مكبرات الصوت الخارجية، وقصر استخدامها على مواعيد الأذان وخطبة الجمعة والعيدين، مع الاكتفاء بمكبر خارجي واحد ما دام كافيًا لهذه الغاية؛ إلى جانب تجديد التعميم بشأن ضوابط استخدام المكبرات الداخلية التي يلزم فيها مراعاة مساحة المصلى وعدد الجمهور.

وأكملت: ثالثاً: تجديد التنبيه على ضوابط فتح تجهيزات الصوت واستخدامها، من جانب العمال والمؤذنين والأئمة.

وواصلت: والوزارة إذ تؤدي حق المواطن في المعرفة، وتتابع واجبات منسوبيها تجاه الصوت المنبعث من المسجد، فإنها تعاود التأكيد أن الإسلام رحمة وجمال، وأن الأذان نداء محبة وإخلاص، وأن التجهيزات الصوتية إنما جُعِلَت لتيسير العبادة وتحبيب الناس فيها، لا لتعسيرها وتنفير الناس منها.

وأهابت وزارة الأوقاف، بجميع المواطنين، النأي بالمسجد عن أي خلاف، فإذا وقع خلاف وجب التعامل معه بما يليق بمكانة المسجد في نفوس روّاده بوصفه بيت الله وموضع السكينة، وذلك بالنصح الهادئ الفردي الجميل؛ فإذا ارتأى المواطن تصعيد الشكوى لجأ إلى مساره التدريجي المنضبط، بعرض الأمر أولاً على إمام المسجد، ثم على مدير الإدارة، ثم على مدير المديرية؛ والحق مكفول على الدوام للمواطن في اللجوء إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر قنواتها المعروفة.