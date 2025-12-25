واعظات الأوقاف يقدمن الدعم النفسي والتوعوي للمرضى بالمستشفيات خلال أنشطة شهر التطوع

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

عبد الرحمن محمد

نفذت واعظات وزارة الأوقاف عددًا من الزيارات والأنشطة الميدانية ذات البعد الإنساني والدعوي، وذلك ضمن فعاليات شهر ديسمبر الذي خُصص للاحتفاء بالتطوع وتعزيز دوره المجتمعي.

فقد قامت مجموعة من واعظات وزارة الأوقاف بزيارة إلى مستشفى بهية بالشيخ زايد، حيث كان في استقبالهن القائمون على العمل بالمستشفى، وعلى رأسهم الأستاذة ليلى سالم - حفيدة السيدة بهية وهبة، صاحبة فكرة المستشفى وعضو مجلس أمناء مؤسسة بهية. وتضمنت الزيارة عرضًا تعريفيًا بفروع مراكز بهية والخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة التي تقدمها للمريضات، في إطار من الكرامة الإنسانية والرعاية الشاملة، إلى جانب عرض مواد مرئية توثق أنشطة المستشفى وتجارب المحاربات.

وخلال الزيارة، قدمت الواعظات ندوة دينية توعوية ركزت على الدعم النفسي والروحي؛ حيث تناولت الواعظات معاني الصبر والرضا وثواب الابتلاء وطلب العون من الله تعالى، بما يعزز السكينة والطمأنينة في النفوس.

كما استعرضن أثر الصبر واليقين في تجاوز المحن، وأن الابتلاء تتعدد صوره، وأن الله سبحانه لا يكلّف نفسًا إلا وسعها، وينزل البلاء بلطفه الخفي على القلوب.

وعقب ذلك، قامت الواعظات بجولة داخل أقسام المستشفى للاطلاع على أنشطة المحاربات، وفي ضوء الأثر الإيجابي للدعم النفسي والديني الذي قُدم، وبناءً على طلب إدارة المستشفى، تقرر الإعداد لتشكيل فرق من المسعفات النفسيات للقيام بزيارات دورية للمستشفيات، لتقديم الدعم النفسي والديني لمرضى السرطان وغيرهم من المرضى.

وفي سياق متصل، شاركت واعظات وزارة الأوقاف في زيارة إلى جمعية الباقيات الصالحات - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث اطّلعت الواعظات على منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الجمعية لمرضى الزهايمر وكبار السن، من خلال مجمع عبلة الكحلاوي الرعائي والطبي، وما يضمه من دور رعاية ومستشفى متخصص، إلى جانب الجهود العلمية والتدريبية التي تقوم بها الجمعية في هذا المجال.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الأنشطة تأتي في إطار حرصها على تفعيل الدور الدعوي والمجتمعي للواعظات، وتعزيز قيم الرحمة والتكافل الإنساني، ودعم الشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي، بما يسهم في خدمة الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ ثقافة التطوع والعمل الإنساني المستدام.

وزير الأوقاف واعظات وزارة الأوقاف البعد الإنساني والدعوي

