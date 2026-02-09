قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة
الترجي التونسي يعيّن كريستيان براكوني مدربًا مؤقتًا بعد إقالة الكنزاري
منسقية النازحين واللاجئين: الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة وقاسية للغاية
التطبيق من غدٍ.. شعبة الدخان: زيادة 4 جنيهات في أسعار السجائر كليوباترا وبوكس
حماة الوطن: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ودورهما في استقرار المنطقة
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026
دينا أبو الخير توضح حكم نفقة الزوجة العاملة: واجبة شرعًا ولا تسقط بالعمل
المقاولون العرب يُعزي محمد صلاح في جده
عمرو أديب يكشف سيناريو جلسة مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري
التعديل الوزاري| برلماني: تلقينا إشارة بحضور جلسة مهمة في المجلس غدا
إقالة مدير فني شهير من نادٍ فرنسي.. تفاصيل
بخان يونس ورفح .. إندونيسيا أول دولة تساهم في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات يشيد بفعاليات ملتقى "طلاب من أجل مصر"

نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات
نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات
أحمد سعيد

أشاد الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات وشئون الوافدين، بجهود ملتقى طلاب من أجل مصر نحو ترسيخ ثقافة الانتماء الوطني لدى طلاب الجامعات المصرية.

تفاصيل ملتقى طلاب من أجل مصر نحو ترسيخ ثقافة الانتماء الوطني

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات ملتقى طلاب من أجل مصر الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وتستضيفه جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وبمشاركة طلاب من 29 جامعة مصرية تحت شعار: "نصنع القادة نبني الوطن".

ورحب الدكتور مصطفى عبد الغني بالطلاب المشاركين في الملتقى من مختلف الجامعات المصرية في رحاب جامعة الأزهر.

وقال: نجتمع اليوم في ملتقى الجامعات المصرية لأسرة «طلاب من أجل مصر»، تحت شعارٍ جامعٍ لمعاني النهضة، شاملٍ لأسس البناء: تحد شعار يدًا واحدة «نصنع القادة ونبني الوطن بالعلم والإيمان والعمل»؛ مشيرا إلى أن شعار الملتقى في نسخته الأولة يُذَكِّرُ بأن القيادة لا تُستجدي، بل تُصنَع، وأن الأوطان لا تُشاد بالشعارات، بل تُبنى بالمعرفة الراسخة، والعقيدة الصحيحة، والسعي المتقن.

وأوضح  عبد الغني أننا لسنا أمام فعاليةٍ طلابيةٍ عابرة، ولا أمام مناسبةٍ احتفاليةٍ مؤقتة، بل نحن في مشهدٍ وطنيٍّ جليل، تُستحضَر فيه رسالة الجامعة، وتُستنهَض فيه همم الشباب، ويُعاد فيه تعريف معنى القيادة في زمنٍ ازدحمت فيه الأصوات، وقلَّ فيه الميزان، فالقيادة التي نرجوها لأبنائنا ليست جلبةً في الميادين، ولا تصدُّرًا في الصفوف، وإنما هي وعيٌ راشد، وبصيرةٌ نافذة، وخُلُقٌ قويم، وقدرةٌ على الجمع بين الفكرة والمسؤولية، وبين الحلم والانضباط.

وأضاف عبد الغني أن المولى -عز وجل- دلنا على أن العلم هو أساس الاستخلاف، فقال سبحانه: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، فكان أول خطابٍ سماويٍّ للأمة إعلانًا بأن طريق النهضة يبدأ من المعرفة، وأن بناء الإنسان مقدَّم على بناء البنيان.

وبيَّن لنا ربنا -جلَّ شأنه- أن الإيمان ليس عزلةً عن الواقع، ولا انكفاءً عن العمران، فقال: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾، أي كلَّفكم عمارتها علمًا، وصيانتها عدلًا، وإصلاحها عملًا، وحمايتها وعيًا.

وأوضح عبد الغني أنه من هنا كان اجتماع هذه الثلاثية في شعار ملتقانا اجتماعًا مقصودًا لا اعتباطًا ولا وليد للصدفة فكان العلم ليهدي الفكر، والإيمان ليهذب السلوك، والعمل ليترجم القيم إلى واقعٍ مشهود.

ووجه عبد الغني شباب الجامعات المشاركة قائلاً: إنكم لستم طلاب أوراقٍ وشهادات، بل حملة رسالة، ولستم وقود نزاعات، بل بناة حضارة، ولستم شهود مرحلة، بل صُنَّاع مرحلة.

وأكد عبد الغني أن أسرة «طلاب من أجل مصر» جاءت  لتكون وعاءً لهذا المعنى الشريف، فتغرس في النفوس قيمة الانتماء، وتوقظ في العقول حسَّ المشاركة، وتربط بين الجامعة ومشكلات الوطن، وبين العلم وواجباته الاجتماعية، وبين الحلم الوطني والعمل اليومي.

وبين عبد الغني أن استضافة جامعة الأزهر لهذا الملتقى ليست استضافة مكانٍ لحدث، بل استضافة رسالةٍ لرسالة؛ فالأزهر الشريف الذي جمع بين علوم الشريعة وعلوم الكون، وأقام ميزان الاعتدال بين النص والعقل، يؤكد اليوم  بالفعل قبل القول أن الوطن لا يقوم بعلمٍ بلا إيمان، ولا بإيمانٍ بلا عمل، ولا بعملٍ بلا علم، وإنما يقوم باجتماع هذه الأركان الثلاثة اجتماعًا متوازنًا رشيدًا.

وأوضح عبد الغني أن مصر تخوض في هذه المرحلة معركة بناءٍ لا تقل خطرًا عن معارك التحرير؛ متمثلة في معركة وعيٍ في مواجهة التضليل، ومعركة إنتاجٍ في مواجهة الاستهلاك، ومعركة قيمٍ في مواجهة التفكك، وفي هذه المعركة يكون الطالب الجامعي في الطليعة: يفكر قبل أن يكرر، وينقد قبل أن ينجرف، ويزن قبل أن يحكم، ويعمل قبل أن يشكو، نريد قائدًا جامعيًّا: يعرف واجبه قبل أن يطالب بحقه، ويصون الاختلاف دون أن يبدد الوحدة، ويؤمن أن البناء أصدق من الضجيج، وأن الإصلاح أطول نفسًا من الاعتراض، وأن خدمة الوطن عبادة إذا صَلُحَ القصد وحَسُنَ العمل.

ونصح عبد الغني الشباب المشارك في الملتقى قائلاً لهم: “اجعلوا من جامعاتكم مصانعَ وعي، ومن أنشطتكم ميادينَ إعداد، ومن اختلافكم مصدرَ إثراء لا سببَ فرقة، ومن حبكم لمصر مشروعَ عملٍ لا مجرد شعار، كونوا كما أرادكم وطنكم: عقولًا تُفكِّر، وقلوبًا تؤمن، وأيديَ تُنجِز”.

وثمن عبد الغني جهود الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر على تنظيمها للملتقى الأول «لطلاب من أجل مصر» والتي تجعل شعارها دائماً هو بالإيمان والعلم والعمل نبني الوطن.

نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات الدكتور مصطفى عبد الغني جامعة الأزهر الأزهر ملتقى طلاب من أجل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

السجن 3 سنوات لمتهمين في واقعة شروع في قتل بدائرة الزهور.

إحالة شاهد زور فى نيابة بورسعيد و الحكم بالسجن 3 سنوات لمتهمين بالشروع في قتل | تفاصيل

صورة ارشيفية

البحر الأحمر.. ضبط 18 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

معرض صنع في جامعة بنها

غدا.. افتتاح معرض صنع في جامعة بنها

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد