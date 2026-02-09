قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
كأس مصر| اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة حرس الحدود وزد في ربع النهائي
الكشف عن اسم المدرب الجديد لـ واتفورد الإنجليزي
خبير لوائح يكشف موقف الأهلي القانوني في أزمة أشرف داري
القيادة المركزية الأمريكية: تفكيك أنفاق حزب الله خطوة مهمة لاستقرار لبنان
أحمد موسى: عرض المرشحين كوزراء في التعديل المرتقب على مجلس النواب غدا
إعلام إسرائيلي عن مصادر: نتنياهو طلب تعجيل موعد اللقاء مع ترامب لتقديم معلومات استخباراتية محدثة
خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر لـ"طلاب من أجل مصر": أثق في قدرتكم لتكونوا جيلاً يحمي الوطن

نائب رئيس جامعة الأزهر
نائب رئيس جامعة الأزهر
أحمد سعيد

أكد الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة الأزهر بتاريخها الطويل الممتد لأكثر من ألف عام، لم تكن يومًا ما جامعة تعليمية وفقط؛ بل كانت وستظل أحد ركائز الدولة الوطنية وحارسًا أمينا لهوية هذه الأمة وشريكا أصيلا في معركة البناء والاستقرار والوعي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات ملتقى أسرة طلاب من أجل مصر، الذي تنظّمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر في سابقة هي الأولى من نوعها، تحت شعار وطني بالغ الدلالة وهو «نصنع القادة… نبني الوطن» موضحا أن هذا الملتقى ليس فعالية طلابية تقليدية؛ بل هو رسالة واضحة مفادها أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل مصر يبدأ من الإنسان الواعي، ومن الطالب المسؤول، ومن الشباب القادر على التمييز بين البناء والهدم، وبين النقد الوطني والتشكيك الهدّام.

وأوضح بكري أن شعار هذا الملتقى لا يعبّر عن طموح جامعي فحسب؛ بل يعبّر عن منهج دولة فالقائد لا يُصنع صدفة، والوطن لا يُبنى بالشعارات، فالقائد يُصنع بالوعي، وبالانضباط، وبالقدرة على تحمّل المسؤولية، وبالإيمان العميق بقيمة الدولة ومؤسساتها والوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبناء يعرفون حجم التحديات، ويملكون من الحكمة ما يؤهلهم لمواجهتها، ومن الشجاعة ما يجعلهم ينحازون للحقيقة، لا للضجيج.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن دور الجامعات وبخاصة جامعة الأزهر يتجاوز حدود القاعة الدراسية، ليصل إلى تشكيل الوعي الوطني، وبناء الشخصية المصرية المتوازنة التي تجمع بين الانتماء والموضوعية، وبين الاعتزاز بالهوية والانفتاح الواعي على العصر، وبين الثبات على المبادئ والقدرة على قراءة الواقع قراءة رشيدة، لافتا إلى أن الأنشطة الطلابية ليست نشاطًا ترفيهيًّا على هامش التعليم، بل هي أحد أدوات إعداد الكوادر الوطنية وبناء الصف الثاني من القيادات، فيها يتعلّم الطالب العمل المؤسسي، واحترام القانون، وقبول الاختلاف، وإدارة الحوار، وتحويل الفكرة إلى مشروع، والحماس إلى إنجاز. ومن هنا تأتي أهمية أسرة «طلاب من أجل مصر» بوصفها نموذجًا للعمل الطلابي الوطني المنضبط، الذي يعبّر عن الانتماء بالفعل، ويترجم حب الوطن إلى مبادرات تخدم المجتمع والدولة.

ونبه بكري الشباب قائلًا: إنه في لحظة إقليمية ودولية بالغة التعقيد، تتعرض فيها الدول لحروب من نوع جديد لا تُخاض بالدبابات وحدها، بل بالعقول، وبالشائعات، وبحملات التشكيك، وبمحاولات هدم الثقة في الدولة ومؤسساتها، يصبح الوعي الوطني خط الدفاع الأول، بل خط الدفاع الأخطر والأهم.

وخاطب بكرى أبناءه الطلاب قائلاً لهم: يا أبناء وطنٍ لا يعرف الانكسار، ويا حُمَاة الحقيقة، ويا صناع الوعي، وحراس هذا الوطن بأقلامهم وأخلاقهم وضمائرهم...أدعوكم اليوم من هنا من جامعة الأزهر لتقفوا في خندق واحد لتؤكدوا للعالم كلّه أن عقولنا ليست ساحةً لمن أراد العبث، وإن وعينا لا يُخترق، وإن وطننا أكبر من كل شائعةٍ تُقال، وأقوى من كل فكرةٍ مسمومةٍ تُلقى.

وخاطبهم قائلاً: أنتم هنا اليوم لنقول معًا كلمة الحق، كلمة الوعي، كلمة الوطن، نحن هنا اليوم لنُعلن أن الحرب على العقول لن تمرّ، وأن صناعة الفوضى ستتحطم على صخرة الوعي الوطني لهذا الشعب العظيم، جئنا لنعيد التأكيد أن مصر بتاريخها ورجالها وشبابها، كانت وستظل قلعةً لا تُحاصر ورايةً لا تنكسر» ، لافتا إلى أن الشائعة لم تعد خبراً عابراً، ولا كلمة طائشة، بل أصبحت صناعة كاملة صناعة لها غرف عمليات، ومهندسون، وخبراء في علم  النفس، ومموّلون، ومنصّات إعلامية وجيوش إلكترونية.

نائب رئيس جامعة الأزهر: الشائعة سلاحٌ يُصنع كالذخيرة ويُستخدم كالرصاص

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الشائعة سلاحٌ يُصنع كالذخيرة، ويُستخدم كالرصاص، ويصيب الهدف بدقة تُحسد عليها أحدث الجيوش، مبيناً أن الشائعة تُصنع كما تُصنع القنبلة عبارة عن فكرة صغيرة تُغلَّف بجملة صادمة، ثم تُطلق في لحظة فراغ، فتتحول إلى خوف ثم غضب ثم فوضى.

وأوضح بكري أنه ليس أدلّ على خطورة الشائعة  مما فضحه كبار مهندسي التضليل أمثال    جوبلز الذي يقول: «اكذب… ثم اكذب… ثم اكذب… حتى يصدقك الناس».

•    وغولدا مائير تعترف: “لسنا نخشى جيوش العرب؛ بل نخشى وعي العرب.”

•    وألن دالاس، رئيس الـCIA يقول: إن إسقاط الدول يبدأ من اختراق عقول مواطنيها.

وبين بكري أن جميع هؤلاء كشفوا الحقيقة بوضوح، وعليه فإن المعركة اليوم ليست على الحدود بل على العقول.

وقال “لقد تعلمت -ولي الشرف ومن قبلي أساتذتي ومن بعدي تلاميذي وتلاميذهم في جامعة  الأزهر- أن الوعي هو الذي يجعلنا نفهم قبل أن نغضب، ونتأكّد قبل أن نصدّق، ونحلّل قبل أن نشارك”.

وتابع تعلّمنا أن الوعي هو الذي يجعل الإنسان حائطَ صدٍّ، لا جسرَ عبورٍ للأكاذيب، وأن الوعي هو الذي يحوّل الشعب إلى جيشٍ من الحقيقة في مواجهة جيوش التضليل وهذا هو جوهر رسالة التعليم الأزهري: تحصين العقل قبل تلقين المعلومة، وبناء الإنسان قبل منحه الشهادة، تعلّمنا في جامعة  الأزهر أن بناء الإنسان مُقدَّم على بناء الجدران، وأن الأمم لا تُصان بالأسوار وحدها، بل تُصان بالعقول الواعية والقلوب المستنيرة.

وواصل بكري كلامه قائلًا: لقد علّمنا التاريخ  كما في قصة سور الصين العظيم  أن أخطر ما يهدد الأوطان ليس فقط ما يأتي من الخارج، بل ما يتسرّب إلى الداخل حين يغيب الوعي، وتضعف المناعة الفكرية، وتُترك العقول فريسة للشائعة، وأداة للتشكيك، ووقودًا للفوضى.

وأعلن بكري أننا تعلمنا في جامعة الأزهر، أن الشائعات لن تهزمنا، وأن الأفكار المغلوطة لن تنال منّا، وأن الحرب النفسية لا يمكن أن تُسقط أمة تعرف قيمة وعيها، وتؤمن برسالتها، وتثق في نفسها، وتعلمنا أن نحمي أوطاننا بالكلمة الصادقة، وأن نحرس عقولنا من التزييف، وأن نجعل الحقيقة سلاحنا، والوعي درعنا، والوطن رايتنا.

وأوضح بكري أن الدولة المصرية، وهي تخوض معركة البناء والتنمية في الداخل، وتدافع عن أمنها واستقرارها في محيط إقليمي مضطرب، تحتاج إلى شباب واعٍ لا يُستدرَج، ولا يُستَخدَم، ولا يُستَغل، بل يفكّر، ويحلّل، ويسأل، ثم ينحاز لوطنه عن وعي واقتناع، لا عن انفعال أو تقليد، مثمناً المعادلة التي يرفعها الملتقي شعارًا وهدفًا "نصنع القادة...نبني الوطن" نصنع القادة حين نُحصّن العقول، ونبني الوطن حين نُوحّد الصف، ونحمي الدولة حين نُحسن التمييز بين النقد المسؤول والهدم المتعمّد، وبين حرية التعبير وفوضى التشكيك، وعليه فإن دعم الدولة والجامعة للمبادرات الطلابية الجادّة هو جزء أصيل من بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على العلم، والوعي، والانضباط، والعمل. وكل مبادرة وطنية مخلصة، وكل نشاط يخدم المجتمع، وكل جهد تطوعي منظم، هو مشاركة مباشرة في معركة البناء، وترسيخ للاستقرار، وتعزيز لثقة المواطن في دولته.

ودعا بكري الطلاب إلى أن يجعلوا من هذا الملتقى نقطة انطلاق حقيقية لتنسيق الجهود بين جامعات مصر، وتبادل الخبرات، وصياغة مبادرات مشتركة تُسهم في حماية الوعي الوطني، وتعزيز روح الانتماء، وترسيخ ثقافة العمل العام المسؤول.

وختم بكرى كلمته قائلًا: تعلّمنا في الأزهر الشريف أن مصر لا تُهزم  ما دام وعي أبنائها لا يُخترق، ومادامت عقولهم يقِظة، وقلوبهم مخلصة، وكلمتهم واحدة.

نائب رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر الدكتور سيد بكري طلاب من أجل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

أسامة شرشر: أول طلقة هزّت الكيان الصهيوني خرجت من نقابة الصحفيين

رسائل تهنئة رمضان 2026 مكتوبة بأجمل العبارات والدعوات

رسائل تهنئة رمضان 2026 مكتوبة بأجمل العبارات والدعوات

الألبان

لماذا لا تخلو مائدة رمضان من الزبادي؟.. فوائد الألبان للصائمين

بالصور

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد