بوابه الازهر الشريف.. أسهل طريقة لمعرفة نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

بوابه الازهر الشريف
بوابه الازهر الشريف
محمد غالي

بوابه الازهر الشريف.. في إطار حرص بوابه الازهر الشريف على إعلان نتائج الامتحانات في توقيت مناسب وبأعلى درجات الدقة والشفافية، اعتمد وكيل الأزهر الشريف نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية لعام 2026، إلى جانب عدد من النتائج المرتبطة بالمراحل التعليمية المختلفة، بما يعكس انتظام العملية التعليمية واهتمام المؤسسة الأزهرية بمستقبل طلابها داخل مصر وخارجها.

بوابه الازهر الشريف

واعتمد وكيل الازهر الشريف نتيجة الشهادتين الابتدائية والاعدادية الازهرية 2026، إلى جانب اعتماد نتائج البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الاعدادية، وكذلك نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الازهرية للمعاهد الازهرية الخارجية، في خطوة تعكس انتظام العملية التعليمية ومتابعة نتائج الطلاب داخل مصر وخارجها.

نتائج الشهادات الازهرية 2026


وأظهرت النتائج تحقيق نسب نجاح مرتفعة، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية الازهرية 96.11%، بعد تقدم 263064 طالبا للامتحانات، حضر منهم 261276 طالبا. 
كما سجلت الشهادة الاعدادية الازهرية نسبة نجاح عامة بلغت 82.40%، من إجمالي 206208 متقدمين، حضر منهم 203758 طالبا.

بوابه الازهر الشريف

وفيما يخص البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الاعدادية، تقدم للامتحانات 775 طالبا، حضر منهم 748، وبلغت نسبة النجاح 96.5%، وهو ما يعكس فاعلية البرامج التأهيلية المقدمة لهؤلاء الطلاب.

وشمل اعتماد النتائج طلاب المعاهد الازهرية داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب المعاهد الازهرية الخارجية، في اطار الحرص على توحيد معايير التقييم والمتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية بجميع قطاعات الازهر الشريف.

روابط نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2026


يمكن للطلاب واولياء الامور الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة الازهر الالكترونية عبر الروابط التالية:

بوابه الازهر الشريف

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2026


(https://natiga.azhar.eg/indexprimary.html)

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2026
(https://natiga.azhar.eg/indexprep.html)

ويواصل الازهر الشريف جهوده لتطوير منظومة التعليم الازهري داخل مصر وخارجها، من خلال تحديث اساليب التعليم والتقييم، بما يعزز رسالته التعليمية والدعوية القائمة على الوسطية والاعتدال، ويسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والتعليمي للطلاب واسرهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 وتطوير الخدمات الإلكترونية

ويواصل الأزهر الشريف جهوده في تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، وعلى رأسها إتاحة نتائج الامتحانات عبر المنصات الرقمية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويسهم في تسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج بسرعة ودقة، مع التأكيد على توفير الدعم الفني اللازم في حال مواجهة أي صعوبات أثناء الاستعلام.

