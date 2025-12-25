أوقاف دمياط تنظّم ندوات توعوية بالمدارس حول "التفكك الأسري" لترسيخ قيم الأسرة

نظمت مديرية أوقاف دمياط ندوة توعوية للأطفال حول موضوع التفكك الأسري بمدرسة بريستول للغات بدمياط الجديدة، ضمن فعاليات مبادرة وزارة الأوقاف «صحح مفاهيمك»، التي تهدف إلى توعية الطلاب بالقيم الصحيحة وغرس السلوكيات الإيجابية، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور هاني عنتر السباعي، مدير المديرية.

تناولت الندوة أسباب التفكك الأسري وطرق الوقاية منه، مع توضيح أهمية التعاون والمحبة داخل الأسرة، وكيفية التعامل مع الخلافات بطريقة سليمة وبناءة. كما ركزت على دور الأطفال في الحفاظ على الروابط الأسرية وتعزيز روح التفاهم والتعاون بين جميع أفراد الأسرة.

وشملت الفعالية تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم من طلبة المدرسة، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على الاجتهاد والمثابرة، مع تقديم هدايا وشهادات تقدير لتحفيز الالتزام بالقيم الدينية والسلوكية الصحيحة.

وفي ختام الندوة، قام الدكتور خالد البسيوني، مدير المدرسة وعضو مجلس الشيوخ، بتقديم درع المدرسة للدكتور هاني عنتر السباعي، تقديرًا لجهوده في التوعية والإرشاد. وتأتي هذه الفعالية ضمن الدور المستمر الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في تعزيز القيم الأسرية والاجتماعية بين الطلاب، وبناء جيل واعٍ قادر على المساهمة بفاعلية في تنمية المجتمع وحماية الروابط الأسرية.

أوقاف الشرقية تنظم ندوات توعوية بالمدارس عن التفكك الأسري



ونظمت مديرية أوقاف الشرقية سلسلة ندوات توعوية بالمدارس تناولت قضية التفكك الأسري، في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز القيم الأسرية وغرس السلوكيات الإيجابية بين الطلاب، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم حامد، مدير المديرية.

تطرقت الندوات إلى أسباب التفكك الأسري وطرق الوقاية منه، مع توضيح أهمية التعاون والمحبة بين أفراد الأسرة، وكيفية التعامل مع الخلافات بطريقة سليمة وبناءة، وتشجيع الطلاب على الحفاظ على الروابط الأسرية وتعزيز روح التفاهم والتعاون.

كما تناولت الندوات موضوعات داعمة تشمل الغش في الامتحانات، حيث تم توعية الطلاب بأهمية الالتزام بالنزاهة والأمانة أثناء الدراسة، إضافةً إلى مخاطر الإدمان بأنواعه المختلفة، وأثره السلبي على صحة الطالب ومستقبله الدراسي والاجتماعي.

وتؤكد هذه الفعاليات الدور الحيوي لوزارة الأوقاف في توعية الطلاب بالقيم الاجتماعية والأسرية، وتشجيعهم على الالتزام بالسلوكيات الصحيحة، بما يُسهم في بناء مجتمع متماسك وطلاب قادرين على حماية أسرهم والمجتمع من أي تأثيرات سلبية.