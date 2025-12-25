قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالشوم.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الجبلاو بقنا
العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
الهيئة الوطنية تنتهى من التجهيزات لتصويت المصريين بالداخل بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟ الحكومة توضح
استقرار أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة الخميس 25 ديسمبر 2025
فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة
هل يجوز رش الملح في المنزل اتقاء للحسد والمرض؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، تساؤلًا من أحد المتابعين يعاني من متاعب صحية متكررة كالبرد والصداع، يستفسر فيه عن حكم رشّ الملح داخل الشقة أو في أرجاء المنزل بنية دفع الحسد والعين ورفع المرض والتعب، وهل يُعد ذلك محرمًا أم لا.

وخلال لقاء تلفزيوني، بيّن الشيخ محمد كمال أن فعل رش الملح بذاته لا يدخل في دائرة التحريم، ولا يوجد نص شرعي ينهى عنه أو يمنعه، موضحًا أن هذا السلوك يندرج ضمن ما يُعرف بالمجرَّبات، وهي أمور يعتمدها بعض الناس بناءً على ما يعتقدون أنهم لمسوا له أثرًا.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الإباحة هنا مرتبطة بسلامة الاعتقاد، مؤكدًا أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وأن ما يصيب الإنسان من مرض أو تعب إنما يقع بقضاء الله وقدره. 

وأضاف أنه إذا لجأ الشخص إلى ذلك على سبيل التجربة فقط، مع يقينه التام بأن الشفاء من عند الله وليس من الملح، فلا حرج عليه شرعًا، ويظل الفعل مباحًا دون إثم.


 هل تناول مشروبات الطاقة حرام ؟

أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل يتعلق بحكم تناول مشروبات الطاقة وغيرها من المشروبات التي قد يكون لها تأثير على صحة الإنسان، موضحًا أن الشريعة الإسلامية وضعت أصلًا قرآنيًا عظيمًا يُبنى عليه هذا الحكم، وهو قول الله تعالى: «ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة»، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ يؤسس لعدة أحكام فقهية متعلقة بكل ما يدخل جوف الإنسان من طعام أو شراب.

وأوضح أمين الفتوى خلال لقاء تلفزيوني اليوم الخميس، أن كل ما يتناوله الإنسان من مأكولات أو مشروبات، سواء كانت مشروبات طاقة أو غيرها، إذا ثبت أن فيها ضررًا أو أذى أو تؤدي إلى زيادة المرض، فلا يمكن أن يُقال عنها إنها حلال، بل تكون محرمة تحريمًا قاطعًا، مؤكدًا أن جسد الإنسان ليس ملكًا له، وإنما هو أمانة وملك لله عز وجل، يجب الحفاظ عليه وعدم الإضرار به.

وبيّن الدكتور هشام ربيع أن الأمر يختلف إذا كان ما يتناوله الإنسان لا يسبب أي ضرر أو أذى ولا يؤدي إلى زيادة مرض، ففي هذه الحالة لا توجد شبهة شرعية ولا حرمة في تناوله، أما إذا تساوى الأمر بين احتمال الضرر وعدم الضرر، بحيث يكون الضرر محتملًا بنسبة متقاربة، فإن الحكم يكون الكراهة، ويكون البعد عن هذا الأمر أولى وأحسن وأكمل.

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

صورة من اللقاء

التعادل السلبي يحسم مواجهة الفيحاء والحزم في دوري روشن السعودي

منتخب مصر

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا غدا.. صور

الأهلي

توروب يركز على الجوانب الخططية والفنية في مران الأهلي استعدادًا للمصرية للاتصالات

بالصور

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

نهال عنبر: حاولت الصلح بين ابني وزوجته قبل الطلاق

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

