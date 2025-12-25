قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

أوقاف أسيوط تنظّم محاضرة حول "الوحدة الوطنية" لتعزيز قيم الانتماء الوطني

عبد الرحمن محمد

نظّمت مديرية أوقاف أسيوط محاضرة دينية وتوعوية بمدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية المشتركة بمدينة القوصية، تناولت موضوع "الوحدة الوطنية"، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور عيد علي خليفة، مدير المديرية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي وغرس القيم المجتمعية الأصيلة بين الطلاب.

هدفت المحاضرة إلى تعزيز شعور الانتماء وغرس قيم التكاتف والتعاون بين جميع أبناء الوطن، مع توعية الطلاب بأهمية الالتزام بالمبادئ السليمة، والابتعاد عن أي ممارسات قد تؤدي إلى الفرقة أو الانقسام داخل المجتمع. كما ركزت على ترسيخ فكرة أن الوحدة تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

تضمنت الفعالية عرضًا تفصيليًّا للمبادئ الأساسية التي تُعزّز اللحمة المجتمعية، مع إبراز الدور المحوري للشباب والطلاب في نشر هذه القيم، والمساهمة الفعّالة في دعم الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز روح التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التوعوية التي تنفذها وزارة الأوقاف في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك"، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر الثقافة الدينية والاجتماعية بشكل متكامل، بما يُسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على المساهمة بفاعلية في تنمية الوطن والحفاظ على قيمه ومبادئه الأصيلة.

أوقاف أسيوط الوحدة الوطنية الانتماء الوطني

