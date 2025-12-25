أوقاف الشرقية تنظم ندوات توعوية بالمدارس عن التفكك الأسري

نظمت مديرية أوقاف الشرقية سلسلة ندوات توعوية بالمدارس تناولت قضية التفكك الأسري، في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز القيم الأسرية وغرس السلوكيات الإيجابية بين الطلاب، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم حامد، مدير المديرية.

تطرقت الندوات إلى أسباب التفكك الأسري وطرق الوقاية منه، مع توضيح أهمية التعاون والمحبة بين أفراد الأسرة، وكيفية التعامل مع الخلافات بطريقة سليمة وبناءة، وتشجيع الطلاب على الحفاظ على الروابط الأسرية وتعزيز روح التفاهم والتعاون.

كما تناولت الندوات موضوعات داعمة تشمل الغش في الامتحانات، حيث تم توعية الطلاب بأهمية الالتزام بالنزاهة والأمانة أثناء الدراسة، إضافةً إلى مخاطر الإدمان بأنواعه المختلفة، وأثره السلبي على صحة الطالب ومستقبله الدراسي والاجتماعي.

وتؤكد هذه الفعاليات الدور الحيوي لوزارة الأوقاف في توعية الطلاب بالقيم الاجتماعية والأسرية، وتشجيعهم على الالتزام بالسلوكيات الصحيحة، بما يُسهم في بناء مجتمع متماسك وطلاب قادرين على حماية أسرهم والمجتمع من أي تأثيرات سلبية.