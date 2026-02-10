اندلاع حريق في مطار هونج كونج الدولي

اندلع حريق في مبنى الركاب رقم 1 بمطار هونج كونج الدولي حوالي الساعة 3 مساءً (0700 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.

أجبر ذلك المسؤولين على إغلاق ثلاثة جسور صعود مؤقتًا قبل إخماد الحريق، حسبما ذكرت سلطة المطار.

وأضافت السلطات أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

قبل ذلك، أُخمد حريق اندلع يوم الجمعة والتهم ثماني مركبات خارج سوق هونج كونج لتجارة الجملة للأغذية، وفقًا لإدارة الإطفاء، بعد أن شوهدت أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد فوق الجزء الغربي من شبه جزيرة كولون بالمدينة.

صرّح متحدث باسم الشرطة لوكالة رويترز بأن ثماني شاحنات اشتعلت فيها النيران خارج سوق لبيع الأسماك بالجملة. وأضاف أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى، أحدهما في غيبوبة.

وتتعرض حكومة هونج كونج لانتقادات حادة منذ الحريق المميت الذي أودى بحياة 168 شخصًا في نوفمبر الماضي في مجمع شقق وانج فوك كورت بمنطقة تاي بو شمال هونج كونج، حيث أُلقي باللوم على استخدام شبكات بناء رديئة ومواد بناء أخرى في وقوع المأساة.

وتُجري لجنة مستقلة حاليًا تحقيقًا في الحريق، الذي يُعدّ الأسوأ في المدينة منذ عقود، بما في ذلك العيوب النظامية التي ربما أدت إلى ثغرات في إجراءات السلامة تسببت في اندلاع الحريق، ومن المقرر أن تبدأ جلسة استماع علنية الشهر المقبل.