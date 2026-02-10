غدا.. موزمبيق تنظم المؤتمر الوطني الأول للتحول الرقمي

أ ش أ

تنظم وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في موزمبيق المؤتمر الوطني الأول للتحول الرقمي غدا/الأربعاء/ وتستمر أعماله حتى بعد غد /الخميس/ في قرية /إندي/ بالعاصمة الموزمبيقية /مابوتو/.

وذكرت وكالة "إيكوفين" المتخصصة في الإدارة العامة والاقتصاد الإفريقي اليوم /الثلاثاء/ أن هذا الحدث سيجمع ممثلين عن الإدارات العامة والشركات والجامعات وشركاء التنمية لمناقشة الأولويات والأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، بهدف إنشاء خدمة عامة أكثر حداثة وتركيزا على المواطن.

يذكر ان وتيرة التحول الرقمي في موزمبيق تسارعت عامي 2024 و2025، حيث أطلقت الحكومة مبادرة "الإنترنت للجميع" للوصول إلى تغطية 100% بحلول 2030، مع إنشاء وزارة متخصصة للتحول الرقمي.

وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت قرابة 8 ملايين (2ر23%)، مع تركيز على دعم البنك الدولي لمشروع (PADIM) لتحديث الخدمات الحكومية والأمن السيبراني.