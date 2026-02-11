علي جمعة يوضح الفرق بين الاستغفار والتوبة

قال الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾. أُمِرْنا—لِفَتْحِ الباب—أن نبدأ بالاستغفار، غير أن اللافت أن يقول: ﴿ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾؛ فما الفرق بين الاستغفار وبين التوبة؟.

وأضاف جمعة، أن الاستغفارُ طلبُ المغفرة، وهو نوعٌ من الدعاء، بل هو عبادةٌ واستعانةٌ بالله؛ وقد قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. فكأن الاستغفارَ استئذانٌ: يا ربِّ اغفر لي؛ فإنّي لا أهتدي ولا أقدر على نفسي إلا إذا غفرتَ لي.

واللهُ سبحانه وتعالى يستجيب لدعاء الناس فيغفر لهم، ومع ذلك قد يبقى الإنسانُ مُستمرًّا على ذنبه؛ لذلك كان من شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب. فلو ارتكبتُ الذنب بالأمس وما زلتُ مُستمرًّا عليه اليوم، فالاستغفار حينئذٍ يفتح الباب، لكنني الآن—وقد فُتح لي—أرفض أن أدخل!

وقد جعل الله من شأن التائبين أنهم ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا﴾، إلا أنني أصررتُ على ما فعلت.

فالاستغفارُ مع الإصرار يُخشى على صاحبه—والعياذ بالله—أن يكون شبيهًا بالاستهزاء: كيف تطلب فتح الباب، ثم ترفض الدخول عندما يُفتح لك؟

إذن: الاستغفار لفتح الباب، والتوبة لا بد أن تتلوه بترك المعاصي والإقلاع عنها.

ومن شروط التوبة:

* الإقلاع عن الذنب،

* الندم على ما فات،

* العزم الصادق على عدم العودة إلى الذنب،

* رَدُّ المظالم—إذا كان الذنب متعلِّقًا بحقوق الناس—.

وقيل أيضًا: إن الاستغفار يتعلّق بالذنوب العقدية، والتوبة تتعلَّق بالذنوب العملية السلوكية. وقيل غير ذلك.

لكن الحال الذي أرشدنا إليه الله سبحانه وتعالى: أن نُكثر الاستغفار باللسان والقلب معًا، وأن نبتعد عن المعاصي بالجوارح، مع الندم القلبي على الذنوب.