عاجل
كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
ديني

علي جمعة يوضح الفرق بين الاستغفار والتوبة

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾. أُمِرْنا—لِفَتْحِ الباب—أن نبدأ بالاستغفار، غير أن اللافت أن يقول: ﴿ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾؛ فما الفرق بين الاستغفار وبين التوبة؟.

وأضاف جمعة، أن الاستغفارُ طلبُ المغفرة، وهو نوعٌ من الدعاء، بل هو عبادةٌ واستعانةٌ بالله؛ وقد قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. فكأن الاستغفارَ استئذانٌ: يا ربِّ اغفر لي؛ فإنّي لا أهتدي ولا أقدر على نفسي إلا إذا غفرتَ لي.

واللهُ سبحانه وتعالى يستجيب لدعاء الناس فيغفر لهم، ومع ذلك قد يبقى الإنسانُ مُستمرًّا على ذنبه؛ لذلك كان من شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب. فلو ارتكبتُ الذنب بالأمس وما زلتُ مُستمرًّا عليه اليوم، فالاستغفار حينئذٍ يفتح الباب، لكنني الآن—وقد فُتح لي—أرفض أن أدخل!
وقد جعل الله من شأن التائبين أنهم ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا﴾، إلا أنني أصررتُ على ما فعلت.

فالاستغفارُ مع الإصرار يُخشى على صاحبه—والعياذ بالله—أن يكون شبيهًا بالاستهزاء: كيف تطلب فتح الباب، ثم ترفض الدخول عندما يُفتح لك؟
إذن: الاستغفار لفتح الباب، والتوبة لا بد أن تتلوه بترك المعاصي والإقلاع عنها.

ومن شروط التوبة:
* الإقلاع عن الذنب،
* الندم على ما فات،
* العزم الصادق على عدم العودة إلى الذنب،
* رَدُّ المظالم—إذا كان الذنب متعلِّقًا بحقوق الناس—.
وقيل أيضًا: إن الاستغفار يتعلّق بالذنوب العقدية، والتوبة تتعلَّق بالذنوب العملية السلوكية. وقيل غير ذلك.

لكن الحال الذي أرشدنا إليه الله سبحانه وتعالى: أن نُكثر الاستغفار باللسان والقلب معًا، وأن نبتعد عن المعاصي بالجوارح، مع الندم القلبي على الذنوب.

الاستغفار التوبة الفرق بين التوبة والاستغفار شروط التوبة

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

لقاء الخميسي

حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

حمزة عبد الكريم

يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

اختبار الثقة| تهديد ترامب يكشف أزمة مكتومة مع كندا.. تفاصيل كاملة

احمد شعبان

ثمن الأمانة "حياته" | شاهد يروي اللحظات الأخيرة للعامل ضحية الدهس: نطق الشهادة.. ومات ممسكًا بإيصال الحساب

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع استكمال رصف شارع المقابر بحي ثان المحلة

بالصور

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

