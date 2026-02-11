قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
46 ألف مُشجّع يُدعّمون الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
ترقب حذر للقمة السابعة .. نتنياهو يحمل معلومات استخباراتية بشأن إيران إلى ترامب
شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة
60 مليون جنيه.. «الشريعي» يكشف مفاوضات سيد عبدالحفيظ لضم مصطفى شكشك
وليد سليمان: معايشة ألمانيا أكدت قوة منظومة التدريب بالنادي الأهلي
لا أسلحة نووية أو صواريخ .. ترامب يُصعّد لهجته تجاه إيران: ترغب في إبرام اتفاق
«كهربا» لن يستمر بعد الموسم .. وإنبي يوضح خطة التعاقد معه
الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء
كندا تُندّد بإجراءات إسرائيل لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية
«هنعمل اللي اتحاد الكرة يقول عليه».. «البطاوي» يكشف موقف سيراميكا من تأجيل مباراة الزمالك
عبدالله السعيد «حالة مختلفة».. طارق طه يُشيد باحترافيته داخل الملعب ويكشف أسرار نجاح بيراميدز
«كومو» يُطيح بـ «نابولي» ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء يوم 23 شعبان .. ردده بيقين يحقق الله لك المعجزات

الدعاء
الدعاء

دعاء يوم 23 شعبان، وبدأ العد التنازلي لرمضان لتقترب أجمل 30 ليلة فى العام كله، ويبحث الكثير اليوم عبر محرك البحث العالمي جوجل عن دعاء يوم 23 شعبان، ويبحث الكثير كيف يختمون شهر شعبان وهم مغفورين الذنب ليستقبلوا رمضان وهم همة ونشاط، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء يوم 23 شعبان.

دعاء يوم 23 شعبان

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

دعاء يوم 23 شعبان مكتوب 

(لا إلهَ إلَّا أنت سبحانَك إنِّي كنتُ من الظَّالمين)، (لم يُدع بهذا الدعاء أحد إلا استجاب له الله تعالى؛ فهو دعاء ذي النون، إذ دعا به ربه وهو في بطن الحوت.

«اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».


دعاء اليوم الثالث والعشرين من شعبان
«اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم لا قابضَ لما بسطتَ، ولا مُقَرِّبَ لما باعدتَ، ولا مُباعِدَ لما قرَّبتَ، ولا مُعطِيَ لما منعْتَ، ولا مانعَ لما أَعطيتَ اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك ورحمتِك وفضلِك ورزقِك، اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمنَ يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشرِّ ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحْيِنا مسلمِين وألحِقْنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين».

«اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر».

«اللهم إنا نسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إنا نسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهمَّ استُرْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا، ومن خلفينا، وعن يمينا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذُ بك أن أنغْتَالَ من تحتنا».

دعاء ليلة 23 من شعبان

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).
(اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ).
(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ).

(حَسبيَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا هوَ، عليهِ توَكَّلتُ وَهوَ ربُّ العرشِ العظيمِ، سَبعَ مرَّاتٍ).

(اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ).

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من التردِّي و الهدْمِ و الغرقِ و الحرقِ، و أعوذُ بك أن يتَخبطَني الشيطانُ عند الموتِ، و أعوذُ بك أن أموتَ في سبيلِك مُدْبرًا، و أعوذُ بك أن أموتَ لديغًا).
(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).

(يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ)، ويُقال كل صباح ومساء.
(اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ)،

(حَسبيَ اللَّهُ لا إلَهَ إلَّا هوَ، عليهِ توَكَّلتُ وَهوَ ربُّ العرشِ العظيمِ، سَبعَ مرَّاتٍ).
(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ).

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الجوعِ، فإنَّه بئْسَ الضجيعُ، و أعوذُ بك من الخيانةِ فإنَّها بئستُ البِطانةُ).
(بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ، ثلاثَ مرَّاتٍ).

دعاء يوم 23 شعبان يوم 23 شعبان دعاء يوم 23 شعبان مكتوب دعاء ليلة 23 من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. ما موعد تطبيق الزيادة السنوية لشقق الإيجار القديم؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

مجلس المحافظين

مصادر لـ صدى البلد: رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

المستشار محمود حلمي الشريف

وزير العدل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

ترشيحاتنا

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تنظم ندوة حول طرائق وتجارب تعزيز الإسلام التقليدي

ندوة «تحويل القبلة.. دروس عصرية»

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة «تحويل القبلة».. وتكرِّم المشاركين في دورة إعداد الدعاة

مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر يستعرض تجربة القوة الطبية المصرية بالتعاون مع الجانب الياباني

مركز التميز الدولي بجامعة الأزهر يستعرض مشروع العيادات المتنقلة بالتعاون مع اليابان

بالصور

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة
عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

فيديو

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد