مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي بمدينة بورسعيد

أدى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة في المسجد العباسي بمدينة بورسعيد، بحضور محب حبشي، محافظ بورسعيد، وعدد من الوزراء، والقيادات السياسية والعسكرية والدينية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 69.

وقام فضيلة مفتي الجمهورية بزيارة ديوان عام المحافظة، مؤكدًا أن الاحتفال بالعيد القومي التاسع والستين لمحافظة بورسعيد يُجسِّد صفحةً ناصعة من تاريخ الوطن، ويعكس ما يتمتع به أبناء هذه المحافظة الباسلة من روح وطنية أصيلة وإرادة صلبة في الدفاع عن الأرض وصون الكرامة.

مفتي الجمهورية يشهد افتتاح المستشفى الجامعي بمحافظة بورسعيد

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن استحضار هذه المناسبات الوطنية يعمّق معاني الانتماء والوفاء، ويعزز قيم التضامن والعمل المشترك، ويجدد العهد على مواصلة البناء والتنمية بما يليق بمكانة هذه المحافظة العريقة ودورها الوطني المشهود، كما قام عقب الصلاة بافتتاح المستشفى الجامعي بالمحافظة بمشاركة المحافظ والوزراء.

من جانبه، رحَّب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بـ مفتي الجمهورية، مُثمِّنًا جهود فضيلته العلمية والدعوية ودوره البارز في ترسيخ الوعي الديني والوطني، ونشر قيم الوسطية والتسامح، مؤكدًا أن مشاركته أبناء بورسعيد احتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة تحمل دلالة مهمة وتعكس عمق التعاون بين مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع وتعزيز روح الانتماء الوطني.

حضر الصلاة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عساف، قائد الجيش الثاني الميداني، وأشرف عطوة، نائب رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وبحضور نواب المحافظة والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.