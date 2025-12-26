قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاكمة 214 متهما بالانضمام لـ معسكرات داعش.. غدا
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025
بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك
أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي بمدينة بورسعيد

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي بمدينة بورسعيد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي بمدينة بورسعيد
أحمد سعيد

أدى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة في المسجد العباسي بمدينة بورسعيد، بحضور محب حبشي، محافظ بورسعيد، وعدد من الوزراء، والقيادات السياسية والعسكرية والدينية، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 69.

وقام فضيلة مفتي الجمهورية بزيارة ديوان عام المحافظة، مؤكدًا أن الاحتفال بالعيد القومي التاسع والستين لمحافظة بورسعيد يُجسِّد صفحةً ناصعة من تاريخ الوطن، ويعكس ما يتمتع به أبناء هذه المحافظة الباسلة من روح وطنية أصيلة وإرادة صلبة في الدفاع عن الأرض وصون الكرامة. 

مفتي الجمهورية يشهد افتتاح المستشفى الجامعي بمحافظة بورسعيد

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن استحضار هذه المناسبات الوطنية يعمّق معاني الانتماء والوفاء، ويعزز قيم التضامن والعمل المشترك، ويجدد العهد على مواصلة البناء والتنمية بما يليق بمكانة هذه المحافظة العريقة ودورها الوطني المشهود، كما قام عقب الصلاة بافتتاح المستشفى الجامعي بالمحافظة بمشاركة المحافظ والوزراء.

من جانبه، رحَّب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بـ مفتي الجمهورية، مُثمِّنًا جهود فضيلته العلمية والدعوية ودوره البارز في ترسيخ الوعي الديني والوطني، ونشر قيم الوسطية والتسامح، مؤكدًا أن مشاركته أبناء بورسعيد احتفالاتهم بالعيد القومي للمحافظة تحمل دلالة مهمة وتعكس عمق التعاون بين مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع وتعزيز روح الانتماء الوطني.

حضر الصلاة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عساف، قائد الجيش الثاني الميداني، وأشرف عطوة، نائب رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وبحضور نواب المحافظة والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية يشهد افتتاح المستشفى الجامعي بمحافظة بورسعيد صلاة الجمعة مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد العباسي بمدينة بورسعيد العيد القومي لمحافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

المتهمان

تمثيل والأسلحة بلاستيك.. حقيقة فيديو استيقاف مسلحين لـ توك توك

ارشيفية

سقوط عصابة أعدت 180 كيلو مخدرات للترويج بالبدرشين

المتهمان

خيول داخل فناء المدرسة.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد