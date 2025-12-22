قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
سر خوض الأهلي مباراة غزل المحلة في كأس العاصمة بالناشئين
محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية و العايدي وداوود وكيلين
النيابة العامة: أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ليس لديهم خبرة أو دراية
خضوع نيمار دا سيلفا لجراحة عاجلة في سانتوس
الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة والأوقية عند 70 دولارا
أحمد أبو مسلم: صلاح صاحب عقلية احترافية.. ويضع كامل تركيزه مع مصر في أمم أفريقيا
بعد تداول منشورات عن تحر.ش عامل أسانسير بسوهاج.. الأمن ينفي تلقي أي بلاغات
مفاجأة.. إحالة رئيس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في وفاة السباح يوسف
حكم استخدام حقن البوتكس للتداوي.. الإفتاء توضح متى يكون جائزا شرعا
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة
النيابة العامة تأمر بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من وزارة الأوقاف ومنظمة اليونيسيف بسلطنة عمان للاطلاع على تجربة دار الإفتاء

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من وزارة الأوقاف ومنظمة اليونيسيف
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من وزارة الأوقاف ومنظمة اليونيسيف
عبد الرحمن محمد

استقبل فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا من وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عُمان، برئاسة الدكتور طلال بن خليفة، مدير دائرة الشؤون الإسلامية، إلى جانب ممثلة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بسلطنة عمان، بحضور الدكتور جمال أبو السرور، مدير مركز البحوث السكانية بجامعة الأزهر، وممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، وذلك للاطلاع على تجربة دار الإفتاء المصرية في تدريب وبناء قدرات المفتين.

وخلال اللقاء، رحب فضيلة مفتي الجمهورية بالوفد العماني، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات العلمية والمؤسسية التي تجمع دار الإفتاء المصرية بالمؤسسات الدينية في سلطنة عمان، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تجاوزت دورها التقليدي كمؤسسة إفتائية، لتصبح مؤسسة رائدة تضم منظومة متكاملة من الإدارات والوحدات المتخصصة إلى جانب الإدارات الشرعية والإفتائية.

وأوضح فضيلته أن من بين هذه الوحدات وحدة الإرشاد الزواجي، التي تعنى بتأهيل المقبلين على الزواج، والمساهمة في حل الخلافات الأسرية ومعالجة المشكلات الاجتماعية برؤية شرعية وعلمية متكاملة، بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ تماسك المجتمع، إضافة إلى مركز سلام لدراسات التطرف ومواجهة الإسلاموفوبيا، الذي يبرز دوره في رصد الظواهر المتطرفة، وتحليل خطابات التطرف والكراهية وتفكيكها، وإصدار الدراسات والبيانات العلمية التي تفندها، والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لمواجهة الإسلاموفوبيا وتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام.

وتطرق فضيلة مفتي الجمهورية إلى المؤشر العالمي للفتوى، باعتباره أداة بحثية وتحليلية ترصد اتجاهات الفتوى عالميًا، وتكشف مواطن الخلل والانحراف، وتسهم في دعم الرشد الإفتائي وصناعة القرار الديني الرشيد، كما استعرض فضيلته دور إدارة حل المنازعات في تقديم حلول شرعية ومجتمعية للنزاعات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة السلم المجتمعي والاحتكام إلى المنهج الوسطي، فضلًا عن مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية الذي يُعد أحد الأذرع الرئيسة لبناء قدرات المفتين وتأهيلهم علميًا ومهنيًا، من خلال برامج تدريبية متخصصة تجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع وتنمية مهارات المفتين.

وأشار فضيلته إلى حرص دار الإفتاء على مواكبة التحول الرقمي من خلال عدد من التطبيقات الإلكترونية، من بينها تطبيق «فتوى برو» الموجه بالأساس إلى الغرب بلغات عدة، والذي يسهم في تقديم خدمات إفتائية متطورة، وتيسير وصول المستفيدين في الغرب إلى الفتوى الموثوقة عبر الوسائط الحديثة، كما استعرض فضيلته إصدارات دار الإفتاء المتنوعة، ومن بينها دليل الأسرة، والدليل الإرشادي للأسئلة الوجودية لدى الأطفال، إلى جانب الإصدارات المتعلقة بقضايا النوازل والمستجدات، والمسائل الطبية والاقتصادية المعاصرة، وغيرها من الإصدارات العلمية التي تعكس تفاعل الدار مع قضايا الواقع وتحدياته.

ونوه فضيلته للدور المحوري للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مشيرًا إلى أنها عقدت مؤخرًا الندوة الدولية الثانية بمناسبة اليوم العالمي للفتوى تحت عنوان «الفتوى وقضايا الواقع المعاصر»، والتي شهدت مشاركة علمية واسعة، حيث قُدِّم لها أكثر من 120 ورقة بحثية تناولت محاور الندوة المختلفة.

هذا وقد أكد مفتي الجمهورية أهمية الاستعانة بالمتخصصين في المجالات المختلفة، موضحًا أن دار الإفتاء تعتمد منهجًا تكامليًا يستند إلى التعاون مع الخبراء في المجالات الطبية والاقتصادية والعلمية وغيرها، عند تناول الفتاوى التي تتطلب معرفة فنية دقيقة، بما يحقق الانضباط العلمي ويضمن سلامة الفتوى ودقتها.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد العماني عن تقديرهم البالغ لما لمسوه من تجربة رائدة ومتكاملة لدار الإفتاء المصرية، مؤكدين أن اللقاء أتاح لهم الاطلاع عن قرب على نموذج مؤسسي متقدم في العمل الإفتائي، مشيدين بما رأوه من تنوع في الوحدات المتخصصة، وعمق في الرؤية التدريبية، واستخدام للتقنيات الحديثة، وأنه يمثل أنموذجًا مهمًا يمكن الاستفادة منه في تطوير منظومة التدريب وبناء القدرات الإفتائية في العديد من الدول، متطلعين إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع دار الإفتاء المصرية خلال المرحلة المقبلة.

مفتي الجمهورية وزارة الأوقاف منظمة اليونيسيف سلطنة عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

احمد حسن

إنت أعقل من كده.. رسائل نارية من لاعب الأهلي السابق لـ أحمد حسن

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

الحسم النهائي يقترب.. خريطة برلمان 2026 قبل جولة الإعادة للدوائر الملغاة

الرئيس السيسي

برلماني: تحركات الرئيس السيسي الخارجية تُدار بعقل الدولة وتحفظ توازنات الأمن القومي

الرئيس السيسي

الشعب الجمهوري : تحركات الرئيس السيسي الخارجية تُدار بعقل الدولة وتحفظ توازنات الأمن القومي

بالصور

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

احتفالية رأس السنة على مسرح البالون تضم نوستاليجيا 80-90 وفرقة رضا والفرقة القومية وأنغام الشباب

ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة
ليلة رأس السنة

من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة
)من عروض الأزياء إلى غرفة العمليات..أنوك ياي تكشف عن مرضها وتخضع لجراحة دقيقة

دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم "طلقني"

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد