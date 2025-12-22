قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل صيام أول شهر رجب بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى
الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى
عبد الرحمن محمد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال نهى من الجيزة، قالت فيه: «أنا ليا صحابي بيصوموا في أول شهر رجب، وفي ناس بتقول إن ما وردش عن سيدنا النبي ﷺ الصيام في شهر رجب، أفيدونا».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أنه يُستحب في شهر رجب الإكثار من الأعمال الصالحة، سواء من صيام أو قيام ليل أو صدقة أو غير ذلك من وجوه الخير، مشيرًا إلى أن السؤال المطروح هو: هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام في شهر رجب تحديدًا؟ مؤكدًا أنه لم ترد أحاديث صحيحة صريحة تفيد مداومة النبي ﷺ على صيام شهر رجب بعينه، أو تخصيصه بعبادة معينة.

وبيّن الشيخ أحمد وسام أن هذا لا يعني نفي فضل العمل الصالح في شهر رجب، مستشهدًا بالحديث الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن كثرة صيامه في شهر شعبان: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان»، موضحًا أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن العمل الصالح موجود ومشروع في شهر رجب وفي شهر رمضان، وأن الغفلة إنما تقع عند بعض الناس في شهر شعبان، فكان النبي ﷺ يحيي سنة المداومة على الطاعة فيه.

وأضاف أن الحديث الشريف يفيد استحباب وفضل العمل الصالح في شهر رجب وشهر رمضان، وزيادة التأكيد على العمل الصالح في شهر شعبان، لافتًا إلى أن من أجلّ الأعمال وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى عبادة الصيام، مستشهدًا بالحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، موضحًا ما ورد في فضل الصيام من أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه.

وأكد أمين الفتوى أن الامتناع عن الصيام يكون فقط في الأيام التي نهى الشرع عن الصيام فيها، مثل يومي العيد وأيام التشريق، كما قررت ذلك المذاهب الفقهية استنادًا إلى الأحاديث النبوية الصحيحة، أما صيام أول يوم في شهر رجب أو الصيام في شهر رجب عمومًا فهو أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه مطلقًا، موجّهًا النصيحة بعدم الالتفات إلى من ينهى عن الصيام في هذا الشهر دون دليل معتبر.

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى دار الإفتاء أول شهر رجب الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

الطبيبة المتهمة

شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة

ماتش مصر| مفيدة شيحة: المنتخب يستعد لكتابة التاريخ بكأس الأمم

الحرب

ياسر ثابت: توقعات بمقترحات أكثر إيجابية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

روسيا

ياسر ثابت: محاولة فتح قناة حوار مع روسيا في هذا التوقيت أكبر من فرنسا

بالصور

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

فيديو

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: كيف نستعد لاستقبال العام الجديد!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لا سحر ولا شعوذة !!

المزيد