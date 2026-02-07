سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا

تعرضت سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك في معرض الكتاب الدولي المقام في سوريا لعملية سرقة، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا ووضعت علامات استفهام حول الإجراءات الأمنية والتنظيمية المصاحبة لإحدى أبرز الفعاليات الثقافية في البلاد.

وبحسب المعلومات المتداولة، وقعت حادثة السرقة بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعرض، حيث طالت سيارات مخصصة لتنقل أعضاء الوفد السعودي، دون الكشف حتى الآن عن طبيعة السيارات المسروقة أو مكان وقوع الحادث بدقة. ولم تصدر السلطات السورية أو الجهة المنظمة للمعرض أي بيان رسمي يوضح ملابسات الواقعة أو الإجراءات الأمنية المتخذة لملاحقة المتورطين.

مستويات التأمين

وألقت الحادثة بظلالها على أجواء الحدث الثقافي، وأثارت تساؤلات بين المشاركين والزوار حول مستوى التأمين، خاصة في ظل مشاركة وفود رسمية ودور نشر من دول عربية وأجنبية. ورغم ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن الواقعة لم تؤثر على سير فعاليات المعرض، التي استمرت بشكل طبيعي وفق البرنامج المعلن.

ويعد معرض الكتاب الدولي في سوريا من أكبر وأهم الفعاليات الثقافية في العالم العربي خلال العام الجاري، حيث تقام دورته الحالية خلال الفترة من 6 إلى 16 فبراير، برعاية وزارة الثقافة السورية ورئاسة الجمهورية. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 500 دار نشر من نحو 35 دولة عربية وأجنبية، ويقدم للزوار ما يزيد على 100 ألف عنوان في مجالات الأدب والفكر والسياسة والعلوم والتراث.

وشهد المعرض منذ يومه الأول حضورًا عربيًا وأجنبيًا لافتًا، إضافة إلى تنظيم ندوات فكرية وأمسيات ثقافية وتوقيع كتب، ما يعكس أهميته كمحطة رئيسية للحراك الثقافي في المنطقة.

وفي ظل هذه الحادثة، يترقب المشاركون صدور توضيحات رسمية حول الواقعة، خاصة مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة آمنة تليق بفعالية ثقافية دولية، وبما يضمن سلامة الوفود المشاركة ويحافظ على صورة الحدث أمام الرأي العام العربي والدولي.