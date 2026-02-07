قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وسط الشارع.. ضبط سيدة تعتدي على والدتها المسنة بالضرب والسحل في الزقازيق

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو
محمد الطحاوي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط سيدة لقيامها بالتعدي علي والدتها بالضرب المبرح والسحل في أحد شوارع قرية بمركز الزقازيق وجار تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية تداولها مقطع فيديو لسيدة تقوم بالتعدي على أخرى مسنة وسط الشارع بالضرب بيدها ومستخدمة مقشة موجهه لها عدد من الشتائم والسباب.

وجاء الفيديو مصحوباً بتعليقات تفيد أن السيدة الظاهرة في الفيديو هي نجلة المجني عليها وتقوم بالتعدي عليها بالضرب مطالبين بسرعة ضبط المتهمه وتوقيع اقصي عقوبة عليها.

ومن جانبها تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر قيام سيدة بالاعتداء بالضرب المبرح على والدتها المسنة في الشارع، باستخدام “مقشة”، وذلك أمام المارة في قرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق

فيما تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية الفيديو المتداول، والتحقق من ملابساته، وتحديد هوية السيدة المعتدية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

جنازة

لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

الدعاء

دعاء 19 شعبان.. اللهم سخر لي الأرض ومن عليها

ذكر الله

أذكار الصباح مكتوبة باختصار.. 17 كلمة اغتنمها من الآن

الدعاء

لو فاتك النصف الأول من شعبان.. عبادات مستحبة بالنصف الثاني بادر بفعلها

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

