وسط الشارع.. ضبط سيدة تعتدي على والدتها المسنة بالضرب والسحل في الزقازيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط سيدة لقيامها بالتعدي علي والدتها بالضرب المبرح والسحل في أحد شوارع قرية بمركز الزقازيق وجار تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية تداولها مقطع فيديو لسيدة تقوم بالتعدي على أخرى مسنة وسط الشارع بالضرب بيدها ومستخدمة مقشة موجهه لها عدد من الشتائم والسباب.

وجاء الفيديو مصحوباً بتعليقات تفيد أن السيدة الظاهرة في الفيديو هي نجلة المجني عليها وتقوم بالتعدي عليها بالضرب مطالبين بسرعة ضبط المتهمه وتوقيع اقصي عقوبة عليها.

ومن جانبها تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر قيام سيدة بالاعتداء بالضرب المبرح على والدتها المسنة في الشارع، باستخدام “مقشة”، وذلك أمام المارة في قرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق

فيما تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية الفيديو المتداول، والتحقق من ملابساته، وتحديد هوية السيدة المعتدية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.