بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة

شيع المئات من أهالي قرية الصواف مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، جثمان عبد الرحمن محمد عوض، الذي تم انتشال جثمانه من المياه بقرية زاوية البحر، بعد مرور 10 أيام على سقوطه في مياه ترعة الرياح البحيرى، خلال بحثه عن الكرة.

وحرص شيوخ ورجال وشباب وصغار وسيدات قرية الصواف والقرى المجاورة على المشاركة في إلقاء نظرة الوداع الأخيرة، للطفل عبدالرحمن، والذي ظل في المياه نحو 10 أيام في قاع البحر.

وكانت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، قررت التصريح بدفن جثمان عبدالرحمن محمد عوض، 11 عاما، غريق قرية الصواف، وذلك بمعرفة أهليته.

شارك في البحث عن الجثمان طلية العشر أيام فرق الإنقاذ النهري بالاشتراك مع الغواصين والصيادين بمركز كوم حمادة، وعثروا عليه أمام قرية زاوية البحر اليوم.

وعقب انتشال الجثمان اختلطت مشاعر بين الحزن والفرح بين أهالي قرية الصواف والقرى المجاورة، حزنا على وفاة وفراق الصغير، وفرحا بانتشال جثمانه من المياه بعد غرقه قبل 10 أيام.

وكان عدد كبير من أهالي مركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، طالبوا الائمة خلال صلاة الجمعة اليوم، بالدعاء للطفل عبدالرحمن محمد عوض، بأنه يخرجه من ظلمات البحر، بالتزامن مع مرور 10 أيام على غرقه في مياه ترعة الرياح البحيرى، دون الوصول لجثمانه حتى الآن، وسط محاولات الغواصين والصيادين بالبحث عنه.

وانتشرت دعوات أهالي مركز كوم حمادة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجهين رسالة للأئمة بالدعاء للغريق خلال صلاة الجمعة، لعلها تكون ساعة إجابة ويستجيب المولي عز وجل لدعوتهم ويخرج الفقيد من المياه، رحمة بأسرته وذويه.