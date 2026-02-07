الصحة تحدد الساعات الآمنة لاستخدام الإنترنت للأطفال والمراهقين

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن عدد الساعات الآمنة لاستخدام الإنترنت لمختلف الفئات العمرية، مؤكدًا أهمية ترشيد الاستخدام ومراقبة المحتوى لتجنب الآثار النفسية والسلوكية السلبية.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الفئة العمرية من 13 إلى 18 عامًا يُسمح لها باستخدام الإنترنت من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا، بشرط ألا يؤثر ذلك على النوم أو التحصيل الدراسي أو العلاقات الاجتماعية.

وأشار إلى أن أي استخدام يؤدي إلى خلل في هذه الجوانب يعد مؤشرا خطيرا يستدعي الانتباه.

وأضاف أن الأطفال أقل من 5 سنوات يجب ألا تتجاوز مدة استخدامهم للإنترنت نصف ساعة يوميًا، على أن يكون ذلك تحت إشراف مباشر من الوالدين، بينما تتراوح الساعات الآمنة للأطفال من 6 إلى 12 عامًا بين ساعة وساعتين يوميًا كحد أقصى، مع التشديد على منع استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.