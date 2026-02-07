قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرزهم عودة المفصولين.. 3 قرارات لـ السيد البدوي رئيس حزب الوفد .. إنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية والسياسات

أصدر الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد خلال الأيام القليلة الماضية عدد من القرارات الهامة ، عقب توليه رئاسة حزب الوفد.

في البداية أصدر الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد قرار رقم ( أ ) لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢.

وجاء في نص القرار  " بعد الإطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب. وإعمالاً لمقتضيات المصلحة العامة وحاجة العمل إلى دعم البحث والتحليل وصنع القرار المبني على البيانات
مادة (۱) : ينشأ بموجب هذا القرار مركز الوفد للدراسات الاستراتيجية والسياسات العامة" وهي مؤسسة بحثية وفكرية تهدف إلى تحليل ودراسة التحديات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية المحلية والإقليمية وتقديم حلول واستشارات قائمة على الأدلة لصناعة القرار.

مادة (2): يتكون المركز من مجلس أمناء مستقل، ورئيساً ومديراً تنفيذياً.

مادة (3): ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره. ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

وأصدر الدكتور السيد البدوى شحاته،رئيس حزب الوفد قرارا حمل رقم ٢ لسنة بتاريخ اليوم ٣ فبراير ٢٠٢٦، يفتح فيه باب التظلم لمن صدر ضده قرارات فصل مخالفة للائحة النظام الأساسي. 

ونص القرار فى مادتة الأولى " كل من صدر ضدة قرار بالفصل بالمخالفة للائحة النظام الداخلى للحزب التقدم بتظلم إلى مكتب رئيس الوفد .

وتضمنت المادة الثانية " ينفذ هذا القرار من تاريخ صدورة، ويلغي كل مايخالف ذلك من قرارات.

وأصدر الدكتور السيد البدوى شحاته، رئيس حزب الوفد، قرار بتعيين العميد محمد سمير ،مساعدا لرئيس الحزب .

يذكر أن العميد محمد سمير إنضم لحزب الوفد عام ٢٠١٨ ،وتقلد منصب مساعد رئيس الحزب لشئون الشباب، ويعمل مدرب ومحلل سياسى ،وكاتب صحفى ، ومحاضر فى عدة مجالات ،التنمية البشرية والإدارة وأعمال المراسم والبروتوكول .

وكان الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قد قال خلال تصريحات له في الاونة الاخيرة إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل المشترك من أجل عودة الحزب إلى صدارة المشهد السياسي من جديد، مؤكدًا أن الوفد لن يُبنى وفي النفوس مشاعر انتقام أو تصفية حسابات، وأن التسامح سيكون هو السائد خلال الفترة القادمة.

وأضاف، رئيس حزب الوفد، في تصريحات بعد اعلان نتيجة الانتخابات أمس الجمعة : «بصفتي رئيسًا للحزب، لن أكون أنا أو أقرب المقربين مني أداة لتصفية الحسابات أو الانتقام. جميع الوفديين، من انتخبوني ومن لم ينتخبوني، على مسافة واحدة مني. نحن نريد البناء والسير إلى الأمام».

ووجّه رئيس الوفد الشكر إلى أعضاء الحزب الذين حضروا من مختلف المحافظات، مؤكدًا تقديره لمشقة السفر، قائلًا إن الدافع الذي حرّكهم هو مصلحة الوفد والوطن، معلنًا أن الحزب سيجوب محافظات الجمهورية كافة خلال الفترة المقبلة.

وأكد البدوي أن المرحلة القادمة ستشهد جمع شمل الوفديين، ووحدة الصف، وإنهاء كافة الخلافات التي من شأنها توتير العلاقة بين أعضاء الحزب، مشددًا على أن التعامل داخل الوفد سيكون بروح الأسرة، ومتعهدًا بأن يكون رئيسًا لكل الوفديين دون أي تفرقة.

وأشار إلى أن الخطاب السياسي لحزب الوفد خلال الفترات الماضية لم يكن معبرًا عن ثوابت وقيم ومبادئ وتاريخ الحزب، موضحًا أن أقل ما يمكن وصفه به أنه «خطاب متخاذل».

وشدد رئيس الوفد على أن الحزب سيعود لممارسة دوره كمعارضة وطنية، مؤكدًا أن الوفد ليس من أحزاب الموالاة ولن يكون كذلك، مضيفًا: «اسمه حزب الوفد المصري المعارض»، ومبينًا أن المعارضة الليبرالية الرشيدة لا تتصادم مع جهود التنمية، بل تدعمها، ولا تمس الأمن القومي المصري، وإنما تعمل على رفع وعي الشعب ونشر المعلومات الصحيحة.

وأضاف أن جريدة الوفد ستعود منبرًا لنشر الحقيقة، لافتًا إلى أن ردّ الشائعات عبر صحيفة معارضة يحظى بثقة المواطنين ويسهم في مواجهتها.

وقال الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد ، إن حزب الوفد كان على مدار التاريخ إنحيازه بشكل كامل بما يحقق صالح الشعب وصالح الوطن.

وأشار البدوي إلى أن الخطاب السياسي لحزب الوفد خلال الفترات الماضية لم يكن معبرا بأي حال من الأحوال عن ثوابت وقيم ومبادئ وتاريخ حزب الوفد ، مشيرا إلى أن أقل ما يقال عنه إنه خطاب متخاذل.

وأكد رئيس حزب الوفد أن حزب الوفد سيعارض ولن يكون ضمن أحزاب الموالاة ، سيعود مرة أخرى حزب الوفد المصري المعارض على الساحة السياسية.

