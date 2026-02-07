قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
الباسبور المصري يواجه القرار الأمريكي.. 51 دولة تفتح أبوابها للمصريين بدون تأشيرة
مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. بعد قليل
تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الونش عن لقاء زيسكو: الزماليك قادر على حسم التأهل ونحترم المنافس

الونش
الونش
يسري غازي

أكد محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك أن مباراة زيسكو الزامبي ليست سهلة مؤكدا على ضرورة حسم التأهل فى لقاء الغد.

ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفا عصر غد الأحد على نظيره فريق زيسكو الزامبي فى إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

قال محمود حمدي الونش لاعب الزمالك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة زيسكو: ماتش زيسكو مهم جدًا بالنسبة لنا في الكونفدرالية ومش سهل خالص، وإحنا عارفين الفريق كويس وقابلناه قبل كده في دور المجموعات.

تابع: زيسكو عنده نقاط قوة ولازم نحترمه، وعنده لاعيبة على مستوى عالي جدًا لكن سوء التوفيق وقف قصادهم في شوية مباريات.

أضاف: الزمالك داخل أي ماتش علشان يكسب سواء في القاهرة أو بره مصر، وهدفنا نفوز بكرة ونحافظ على صدارة المجموعة.

وقال أيضا: عايزين نحسم التأهل من زامبيا ومنديش نفسنا فرصة حسابات معقدة بعد كده.

واصل: تابعنا فريق زيسكو كويس، وفي لاعيبة منه راحت الدوري المصري، وده يوضح إن عندهم عناصر مميزة فعلًا.

وأكمل: الكابتن معتمد جمال قعد معانا وشرح لنا كل نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس بالتفصيل.

وأتم: إحنا محترمين زيسكو جدًا لكن في نفس الوقت طموحنا الفوز وتحقيق الهدف المطلوب.

واستطرد: تصدرنا للمجموعة دلوقتي مش معناه إن المنافسة خلصت، لأن لسه فيه 6 نقاط ممكن تغيّر كل حاجة.

وأردف: علشان كده لازم نكسب الماتشين الجايين ونحسم الصدارة والتأهل رسمي.

واختتم الونش حديثه قائلا: إن شاء الله التوفيق يكون معانا ونرجع بنتيجة تفرّح جمهور الزمالك.

الزمالك معتمد جمال الونش زيسكو الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

عمرو زكى

أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

علم مصر

قبل قمة الاتحاد الأفريقي.. مصر تواصل التحرك المتكامل بمسارات السلم والأمن والتنمية

ترامب

وزير الطاقة الأمريكي: أسعار النفط تمنح ترامب نفوذا على إيران

خاركيف

الجيش الروسي يسيطر على منطقة جديدة في خاركيف ويستهدف المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

بالصور

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد