الونش عن لقاء زيسكو: الزماليك قادر على حسم التأهل ونحترم المنافس

أكد محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك أن مباراة زيسكو الزامبي ليست سهلة مؤكدا على ضرورة حسم التأهل فى لقاء الغد.

ويحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ضيفا عصر غد الأحد على نظيره فريق زيسكو الزامبي فى إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

قال محمود حمدي الونش لاعب الزمالك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة زيسكو: ماتش زيسكو مهم جدًا بالنسبة لنا في الكونفدرالية ومش سهل خالص، وإحنا عارفين الفريق كويس وقابلناه قبل كده في دور المجموعات.

تابع: زيسكو عنده نقاط قوة ولازم نحترمه، وعنده لاعيبة على مستوى عالي جدًا لكن سوء التوفيق وقف قصادهم في شوية مباريات.

أضاف: الزمالك داخل أي ماتش علشان يكسب سواء في القاهرة أو بره مصر، وهدفنا نفوز بكرة ونحافظ على صدارة المجموعة.

وقال أيضا: عايزين نحسم التأهل من زامبيا ومنديش نفسنا فرصة حسابات معقدة بعد كده.

واصل: تابعنا فريق زيسكو كويس، وفي لاعيبة منه راحت الدوري المصري، وده يوضح إن عندهم عناصر مميزة فعلًا.

وأكمل: الكابتن معتمد جمال قعد معانا وشرح لنا كل نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس بالتفصيل.

وأتم: إحنا محترمين زيسكو جدًا لكن في نفس الوقت طموحنا الفوز وتحقيق الهدف المطلوب.

واستطرد: تصدرنا للمجموعة دلوقتي مش معناه إن المنافسة خلصت، لأن لسه فيه 6 نقاط ممكن تغيّر كل حاجة.

وأردف: علشان كده لازم نكسب الماتشين الجايين ونحسم الصدارة والتأهل رسمي.

واختتم الونش حديثه قائلا: إن شاء الله التوفيق يكون معانا ونرجع بنتيجة تفرّح جمهور الزمالك.