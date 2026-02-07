قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في جنازة واحدة.. القصة الكاملة لوفاة 4 أطفال في حادث أبو فانا بالمنيا |فيديو وصور

تشييع جثامين الضحايا
تشييع جثامين الضحايا
ايمن رياض

ينشر "صدى البلد" القصة الكاملة لوفاة 4 أطفال وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة، إثر انهيار سور خاص بأحد مباني دير “القديس أبو فانا المتوحد”، الواقع في الظهير الصحراوي الغربي بالمنيا، وذلك أثناء تواجد عدد من الزوار داخل محيط الدير.

وشيع أهالي الضحايا جثامين ذويهم من كنيسة العذراء مريم بديرمواس برئاسة الأسقف الأنبا بقطر، أسقف ديرمواس ودلجا وذلك بإقامة صلوات جناز واحد مجمّع للأطفال الأربعة، بحضور الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي ورئيس دير ابوفانا.

ونعت مطرانية ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس، في بيان لها الأطفال الأربع ضحايا انهيار جزء من سور حجرى بدير «أبوفانا» الكائن بصحراء غرب مركز ملوى.

وأعلنت مطرانية ديرمواس، برئاسة الأسقف الأنبا بقطر، أسقف ديرمواس ودلجا أنه تقرر إقامة صلوات جناز واحد مجمّع للأطفال الأربعة.

وقالت المطرانية فى بيانها: تودع الكنيسة على رجاء القيامة أبنائها: بدر شنودة، ونادية أشرف، وتاوضروس بدر، شنودة باسم.

واقيمت صلوت الجنازة عند الساعه السادسة ونصف مساء اليوم الجمعة، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة ديرمواس.

كما نعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة  البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ضحايا حادث انهيار السور الداخلي بأحد مباني دير «أبو فانا» الأثري، بمركز ملوي، بالمنيا، الذي أسفر عن وفاة 4 أطفال، وإصابة طفلين آخرين.

وقدمت الكنيسة الكاثوليكية بمصر بخالص العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.

كانت  الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول عدد من المصابين إلى المستشفى التخصصي، على خلفية انهيار سور داخل الدير.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من مركز شرطة ملوي، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الانهيار وقع في أحد الأسوار الداخلية للدير، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص : بدر شنودة  7 سنوات، وتواضروس بدر 10 سنوات ، ونادية أشرف  11 سنة، وشنودة باسم 10 سنوات، فيما اصيـب كل من مريم أشرف  8  سنوات ، توماس صموئيل7 سنوات

من جانبها فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول المنطقة لتأمين الموقع ومنع الاقتراب، وتسهيل أعمال الفحص والمعاينة.

وفي أعقاب الحادث، جرى الدفع بفرق طبية متكاملة لتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة للمصابين، مع نقل الحالات الحرجة إلى أقسام الرعاية بالمستشفى، فيما باشرت جهات التحقيق المعاينة الميدانية لموقع الانهيار. 

المنيا ديرمواس ملوى ابوفانا دير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جنازة

لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا

ترشيحاتنا

المجموعة الوزارية لريادة الاعمال

لأول مرة.. مصر تُطلق "ميثاق الشركات الناشئة" اليوم

جانب من الحمله

حملة ليلية مفاجئة بمدينة بدر تسترد وحدات إدارية .. صور

جانب من الجولة

جولة تفقدية للامتداد الجنوبي بالقاهرة الجديدة .. صور

بالصور

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد