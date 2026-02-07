في جنازة واحدة.. القصة الكاملة لوفاة 4 أطفال في حادث أبو فانا بالمنيا |فيديو وصور

ينشر "صدى البلد" القصة الكاملة لوفاة 4 أطفال وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة، إثر انهيار سور خاص بأحد مباني دير “القديس أبو فانا المتوحد”، الواقع في الظهير الصحراوي الغربي بالمنيا، وذلك أثناء تواجد عدد من الزوار داخل محيط الدير.

وشيع أهالي الضحايا جثامين ذويهم من كنيسة العذراء مريم بديرمواس برئاسة الأسقف الأنبا بقطر، أسقف ديرمواس ودلجا وذلك بإقامة صلوات جناز واحد مجمّع للأطفال الأربعة، بحضور الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي ورئيس دير ابوفانا.

ونعت مطرانية ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس، في بيان لها الأطفال الأربع ضحايا انهيار جزء من سور حجرى بدير «أبوفانا» الكائن بصحراء غرب مركز ملوى.

وأعلنت مطرانية ديرمواس، برئاسة الأسقف الأنبا بقطر، أسقف ديرمواس ودلجا أنه تقرر إقامة صلوات جناز واحد مجمّع للأطفال الأربعة.

وقالت المطرانية فى بيانها: تودع الكنيسة على رجاء القيامة أبنائها: بدر شنودة، ونادية أشرف، وتاوضروس بدر، شنودة باسم.

واقيمت صلوت الجنازة عند الساعه السادسة ونصف مساء اليوم الجمعة، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة ديرمواس.

كما نعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، ضحايا حادث انهيار السور الداخلي بأحد مباني دير «أبو فانا» الأثري، بمركز ملوي، بالمنيا، الذي أسفر عن وفاة 4 أطفال، وإصابة طفلين آخرين.

وقدمت الكنيسة الكاثوليكية بمصر بخالص العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول عدد من المصابين إلى المستشفى التخصصي، على خلفية انهيار سور داخل الدير.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من مركز شرطة ملوي، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الانهيار وقع في أحد الأسوار الداخلية للدير، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص : بدر شنودة 7 سنوات، وتواضروس بدر 10 سنوات ، ونادية أشرف 11 سنة، وشنودة باسم 10 سنوات، فيما اصيـب كل من مريم أشرف 8 سنوات ، توماس صموئيل7 سنوات

من جانبها فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول المنطقة لتأمين الموقع ومنع الاقتراب، وتسهيل أعمال الفحص والمعاينة.

وفي أعقاب الحادث، جرى الدفع بفرق طبية متكاملة لتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة للمصابين، مع نقل الحالات الحرجة إلى أقسام الرعاية بالمستشفى، فيما باشرت جهات التحقيق المعاينة الميدانية لموقع الانهيار.