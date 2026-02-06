محافظ المنيا: مدارس المحافظة مستعدة لاستقبال طلاب الفصل الدراسي الثاني

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، مؤكدًا أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، وتهيئة الأجواء وخلق بيئة تعليمية ملائمة لأبنائنا الطلاب.

وأكد المحافظ أن ملف التعليم يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية مشددًا على أهمية المتابعة اليومية والمستمرة لرصد أي معوقات قد تواجه العملية التعليمية، والتعامل الفوري معها بما يضمن استقرار الدراسة.

وأشار اللواء كدواني إلى أنه تم التأكد من جاهزية المدارس من حيث أعمال النظافة والصيانة ووسائل الإضاءة والفرش، إلى جانب التشديد على تطبيق الانضباط المدرسي من أول يوم دراسي، ومتابعة توزيع المعلمين وسد أي عجز، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق أعلى معدلات الانضباط.

وفي هذا السياق، أوضح صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الخريطة الزمنية والمناهج المقررة، وتفعيل دور المتابعة الميدانية والتوجيه الفني، والالتزام بالخطة الدراسية ومعدلات الأداء وعدم الإخلال بالحصص الدراسية، فضلًا عن تفعيل الأنشطة التربوية والفنية و الرياضية لدورها في بناء شخصية الطالب، والتأكيد على الحضور المنتظم للطلاب.