19 كيلو حشيش.. المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بطور سيناء



عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها التى عقدت بمدينه طور سيناء سيد .س

س.ع.35 سنة مقيم قرية الوادى بطور سيناء بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 الف جنية لإتجاره فى المواد المخدرة بطور سيناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت ، وعضوية المستشارين محمد على عبدالمجيد ،وحامد ابراهيم عبدالقادر ، واحمد مختار ابواسماعيل ، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة ، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق واحمد عبدالباسط .

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى أنه فى يوم 5 نوفمبر 2025، بدائرة قسم شرطة طور سيناء، عندما وردت معلومات للجهات الأمنية بطور سيناء تفيد بأن المتهم سيد .س

.ع عاطل ومقيم بعدة أماكن بطور سيناء، والسابق اتهامه فى 4 قضايا متنوعة ما بين سرقة بالإكراه وتبديد، واتجار فى المخدرات، يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة بكافة أنواعها، ويقوم بتوزيعها على عملائه بالمقاهى والميادين العامة، مستخدما فى ذلك سيارة بدون لوحات معدنية ، وانهزيتخذ من مسكنه وشخصةوملحقات مسكنه مكانا لإخفاء المواد المخدرة .

تم صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وسيارته وما يحوزه او يحرزه من مواد مخدرة .

ونفاذا لاذن جهات التحقيق تم عمل كمين لضبط المتهم وتمكن رجال الامن من ضبطه وبحوزته 1350جنيها و2هاتف محمول.

وبتفتيش مسكنه عثر أسفل سرير نومه على شنطة جلد كبيرة الحجم ، بفحصها عثر بداخلها على 1000قطعة كبيرة من مخدر الحشيش ، و3 أكياس شفاف بداخلها عجينة لمخدر الحشيش . وزنت كمية الحشيش 19 كيلو جرام .



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى متبقى من حصيلة بيع سابقة، والسيارة تخص أحد أقاربه خارج نطاق دائرة القسم، والمحمول لسهولة الاتصال بين العملاء.



جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3276جنح قسم شرطة طور سيناء لسنة 2025، وبعرض المتهم على جهات التحقيق بطور سيناء ، قرر وكيل النائب العام لنيابات طور سيناء حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد ، وارسال عينه من المواد المخدرة للمعمل الكيماوى بالإسماعيلية.وايداع المبلغ المضبوط خزينة المحكمة ، والتحفظ على السيارة المضبوطة على ذمة القضية ، والإستعلام من إدارة المرور عن صاحبها .



تمت احالة اوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء وقيدت برقم 1611 كلى جنوب سيناء لسنة 2025، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم .