قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية
استفسار القوات البحرية.. إيران تبدأ الاستعداد لمواجهة التهديدات العسكرية
حبس وغرامات مليونية.. النائب العام يحيل تشكيلا عصابيا دوليا للمحاكمة الجنائية
إيران تهدد بتفعيل الردع البحري في الخليج حال تصاعد التهديدات العسكرية
رئيس النواب: اجتماع القاهرة منصة أفريقية لتوحيد المعايير الدستورية
التردد متاح.. قناة مجانية تنقل لقاء الأهلي والشبيبة في دوري أبطال إفريقيا
عاش الزمالك وجماهيره.. الغندور يتغنى بتفوق الأبيض رغم تعدد الأزمات
وزير العدل: استقلال القضاء الدستورى ركيزة أساسية فى الدولة لتحقيق الاستقرار
تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل
ضغوط سياسية.. بيل كلينتون يدعو إلى جلسة استماع علنية في تحقيقات إبستين
أرسنال يواجه ساندرلاند لتعزيز حظوظه فى الفوز بالدوري الإنجليزي
هنيدي قالي هتموت".. تفاصيل فقدان أيمن بهجت قمر 55 كيلوجرامًا من وزنه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التردد متاح.. قناة مجانية تنقل لقاء الأهلي والشبيبة في دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرباضي

يخوض فريق الكرة  الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب في التاسعة  مساء اليوم السبت مواجهة مثيرة أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا علي استاد حسين آيت أحمد. 


ويدخل الأهلي اللقاء متربعا علي عرش صدارة المجموعة الثانية برصيد  8 نقاط بينما يليه يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط ويأتي في المركز الثالث الجيش الملكي المغربي بنفس عدد النقاط فيما يتذيل شبيبة القبائل المجموعة برصيد نقطتين. 


ويسعي المارد الأحمر لتحقيق الفوز مساء اليوم السبت والمحافظة علي صدارة المجموعة وضمان حجز بطاقة التأهل إلي الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل 

تنقل مباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة القبائل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس على قناة bein sports 2 hd.

كما تنقل قناة الجزائرية الرياضية الأرضية لقاء الأهلي وشبيبة القبائل فى دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية (Programme National) الناقلة للمباريات الرياضية الهامة بجودة HD على نايل سات هو 11680، باستقطاب أفقي (H)، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 2/3 أو 5/6. قد تتطلب القناة إدخال شفرة Biss لفتحها، وهي غالباً (1100001100000000). 

تفاصيل تردد القناة الجزائرية الأرضية 2026:

القمر الصناعي: نايل سات (Nilesat 7°W).
التردد: 11680.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو 5/6.
الجودة: HD.
اسم القناة على الريسيفير: Programme National.
 

معلق مباراة الأهلي وشبيبة القبائل
أسندت شبكة قنوات بي ان سبورت مهمة التعليق علي مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلي المعلق عصام الشوالي عبر قناة bein sports 2 hd.

الأهلي شبيبة القبائل دوري ابطال إفريقيا ييس توروب بي ان سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

عمرو زكى

أحمد سليمان يكشف موقف عمرو زكي بعد احتجازه في المطار

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

الشمس

مستمر منذ مليارات السنين.. كيف تدور الشمس حول نفسها في أعماق الفضاء؟

نهر يوم القيامة

بئر في قلب الجليد.. لماذا يتحدى العلماء نهر يوم القيامة بعمق ألف متر؟

الزمالك والمصري

الصراع مشتعل .. ما سيناريو تأهل الزمالك والمصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية؟

بالصور

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد