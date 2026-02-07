التردد متاح.. قناة مجانية تنقل لقاء الأهلي والشبيبة في دوري أبطال إفريقيا

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب في التاسعة مساء اليوم السبت مواجهة مثيرة أمام نظيره شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا علي استاد حسين آيت أحمد.



ويدخل الأهلي اللقاء متربعا علي عرش صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بينما يليه يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط ويأتي في المركز الثالث الجيش الملكي المغربي بنفس عدد النقاط فيما يتذيل شبيبة القبائل المجموعة برصيد نقطتين.



ويسعي المارد الأحمر لتحقيق الفوز مساء اليوم السبت والمحافظة علي صدارة المجموعة وضمان حجز بطاقة التأهل إلي الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تنقل مباراة الأهلي اليوم ضد شبيبة القبائل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس على قناة bein sports 2 hd.

كما تنقل قناة الجزائرية الرياضية الأرضية لقاء الأهلي وشبيبة القبائل فى دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية (Programme National) الناقلة للمباريات الرياضية الهامة بجودة HD على نايل سات هو 11680، باستقطاب أفقي (H)، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 2/3 أو 5/6. قد تتطلب القناة إدخال شفرة Biss لفتحها، وهي غالباً (1100001100000000).



تفاصيل تردد القناة الجزائرية الأرضية 2026:

القمر الصناعي: نايل سات (Nilesat 7°W).التردد: 11680.الاستقطاب: أفقي (H).معدل الترميز: 27500.معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو 5/6.الجودة: HD.اسم القناة على الريسيفير: Programme National.

معلق مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

أسندت شبكة قنوات بي ان سبورت مهمة التعليق علي مباراة الأهلي وشبيبة القبائل إلي المعلق عصام الشوالي عبر قناة bein sports 2 hd.