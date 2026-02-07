تحركات متسارعة داخل الأهلي لتسويق أشرف داري بعد رفع اسمه من القائمة

يشهد ملف المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تطورًا جديدًا خلال الساعات الأخيرة، في ظل تحركات مكثفة من جانب إدارة القلعة الحمراء لتسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد قرار رفع اسمه من قائمة الفريق محليًا وقاريًا.

وجاء قرار رفع اسم أشرف داري من القائمة من أجل قيد مواطنه يوسف بلعمري بدلًا منه، سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، ما فتح الباب أمام رحيل المدافع المغربي عن صفوف الأهلي، في ظل خروجه من الحسابات الفنية خلال المرحلة الحالية.

وتسابق إدارة الأهلي الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق مع أحد الأندية، سواء داخل مصر أو خارجها، لرحيل أشرف داري خلال الميركاتو الشتوي، في ظل ارتباط اسم اللاعب بعدد من العروض، أبرزها عروض خارجية من دوريات لا يزال القيد مفتوحًا بها، وعلى رأسها الدوري السويسري والتركي.

وفي الوقت نفسه، ارتبط اسم المدافع المغربي بعدة أندية محلية، من بينها زد والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، إلا أن رغبة اللاعب تميل بشكل واضح إلى خوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا، وهو ما تضعه إدارة الأهلي في الاعتبار خلال المفاوضات الجارية.

ويأتي تحرك الأهلي لتسويق أشرف داري في ظل المعاناة التي تعرض لها اللاعب منذ انضمامه للفريق، حيث حرمته الإصابات المتتالية من الظهور بشكل منتظم مع الأهلي، ما أثر على استمراريته الفنية داخل الفريق، ودفع الإدارة للبحث عن حل يحفظ حقوق النادي، ويجنبها تحمل قيمة مستحقات اللاعب كاملة دون استفادة فنية.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إتمام عملية تسويق اللاعب في أقرب وقت ممكن، سواء من خلال الإعارة أو البيع النهائي، بما يحقق التوازن المالي والفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة القبائل

على صعيد آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع عبر قناة بي إن سبورتس، ويسبقها استوديو تحليلي للحديث عن الجوانب الفنية للفريقين.

قائمة الأهلي في الجزائر

وأعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي سافرت إلى الجزائر، والتي ضمت كلًا من:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، يلسين كامويش، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، يوسف بلعمري، أليو ديانج، أحمد عيد، عمرو الجزار، مروان عثمان، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، وأحمد نبيل كوكا.

موقف الأهلي في المجموعة

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 نقاط، بينما يأتي فريق يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وبنفس الرصيد يحتل الجيش الملكي المغربي المركز الثالث، فيما يتذيل فريق شبيبة القبائل الجزائري ترتيب المجموعة برصيد نقطتين