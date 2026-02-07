رهان الخبرة.. كيف يفكر الأهلي في عبور شبيبة القبائل؟

كشف الناقد الرياضي محمد عصام، عن آخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الجهاز الفني يسعى لحسم التأهل مبكرًا رغم صعوبة اللعب خارج الأرض.

وأضاف محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المدير الفني ييس توروب للفريق الأول للنادي الأهلي، حيث استقر على عدد من الاختيارات الفنية بعد متابعته لأداء اللاعبين في التدريبات والمباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أن قراراته جاءت بناءً على الالتزام التكتيكي والانسجام مع المنظومة الهجومية وقدرة بعض العناصر على التحرك بفاعلية داخل منطقة الجزاء.

وأوضح عصام ، أن مباراة شبيبة القبائل تمثل تحديًا خاصًا للأهلي، خاصة أنها تُقام خارج الديار، إلا أن خبرات لاعبي الفريق والجهاز الفني تمنح الأهلي أفضلية واضحة، مؤكدًا أن الفريق الأحمر قادر على الخروج بنتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل الذي يضمن له التأهل.

وأشار الناقد الرياضي ، إلى أن الأهلي يمتلك مجموعة مميزة من العناصر القادرة على صناعة الفارق هجوميًا، مثل تريزيجيه وبن شرقي ومروان وعثمان، لافتًا إلى أن الغيابات لن تؤثر بشكل كبير على الفريق في ظل وفرة البدائل، رغم غياب بعض الأسماء المؤثرة.

وتطرق عصام إلى تقييم جمهور الأهلي لأداء الفريق، مؤكدًا أن الرضا الجماهيري يرتبط بشكل أساسي بالنتائج، رغم وجود بعض التحفظات على الأداء في مراكز معينة، إضافة إلى عدم اقتناع الجماهير ببعض الصفقات الجديدة التي لم تقدم المستوى المنتظر حتى الآن.

وعن الجوانب الفنية، توقع عصام أن يجري الجهاز الفني بعض التغييرات على التشكيل وطريقة اللعب، خاصة في ظل الغيابات، مع الاعتماد على التوازن في خط الوسط واللعب بحذر دفاعي في بداية اللقاء، ثم زيادة الفاعلية الهجومية تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الأهلي غالبًا ما يتعامل بواقعية في مبارياته خارج القاهرة.

وأكد أن جماهير الأهلي تظل عنصرًا حاسمًا في نجاح الفريق، لما تمثله من دعم معنوي كبير للاعبين، مشددًا على أن الفريق اعتاد اللعب تحت ضغط جماهيري سواء داخل أو خارج مصر، بفضل امتلاكه لاعبين دوليين أصحاب خبرات كبيرة.



