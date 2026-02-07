أليو ديانج يحتفل بعيد ميلاد محمد شريف

حرص اللاعب المالي أليو ديانج، على تهنئة زميله بالنادي الأهلي اللاعب محمد شريف بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك ديانج صورة تجمعه بمحمد شريف عبر حسابه على انستجرام، وكتب: “عيد ميلاد سعيد”.

وعقد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي اجتماعا مع المالي إليو ديانج نجم القلعة الحمراء في الطائرة لدي عودة بعثة المارد الأحمر من رحلة تنزانيا لمواجهة يانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن وليد صلاح الدين استفسر من المالي إليو ديانج خلال الجلسة التي جمعتهما في الطائرة بشأن توقيعه لنادي فالنسيا الإسباني.

تابع: اللاعب المالي نفي توقيعه للنادي الإسباني فقط واكد لوليد صلاح الدين أنه أنهي الاتفاق مع مسؤولي نادي فالنسيا الإسباني بكافة الأمور المالية .

أضاف: وكيل اللاعبين المصري الذي أحضر له العرض نجح في إنهاء كافة الأمور المالية مع النادي الإسباني تمهيدا لانتقال المالي إلي الدوري الاسباني.