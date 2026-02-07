قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
بني سويف.. نجاح إجراء أول جراحة أورام بالمنظار دون الحاجة لفتح البطن

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بنجاح فريق طبي متخصص بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف في إجراء أول عملية استئصال جذري للرحم والمبيضين باستخدام منظار البطن الجراحي بالكامل دون الحاجة لفتح البطن، في إنجاز طبي يُمثل نقلة نوعية في مجال جراحات الأورام داخل المستشفى.

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع التأمين الصحي، أن هذا النجاح يعكس الكفاءة العالية للكوادر الطبية بالمستشفى وقدرتها على مواكبة أحدث التقنيات الجراحية العالمية، بما يسهم في تقليل التدخلات الجراحية والمضاعفات، وتسريع معدلات التعافي، وتحسين جودة حياة المرضى، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تطوير الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية.

وأضاف "يحيى"أن العملية أُجريت لمريضة تبلغ من العمر 48 عامًا، من خلال فريق طبي متخصص من قسم جراحة الأورام بالمستشفى، بقيادة الدكتور ياسر قطب – استشاري جراحة الأورام، وأسفرت عن نتائج طبية متميزة، حيث ساعد استخدام منظار البطن الجراحي في تقليل الألم وفترة الإقامة بالمستشفى، ومكّن المريضة من العودة إلى ممارسة حياتها الطبيعية في وقت قياسي مقارنة بالجراحات التقليدية.

شارك في إجراء العملية (د. أحمد صلاح – أخصائي جراحة الأورام، د. حسين عدنان – أخصائي التخدير، د. محمد حسين مهدي – طبيب مقيم جراحة الأورام، د. أحمد سيد عبد الوهاب – طبيب مقيم جراحة الأورام) وشارك فريق التمريض بدور محوري في نجاح العملية، والذي ضم كلًا من(م. فاطمة علي، م. ميرفت صابر، م. منى عبد الغني)

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإنجاز يأتي في ضوء قيام الهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، بتوفير جهاز منظار بطن جراحي متقدم وجهاز الليجاشور (LigaSure)، ضمن خطة الهيئة لتحديث البنية التحتية الطبية، ودعم التخصصات الدقيقة، والتوسع في استخدام الجراحات المتقدمة داخل مستشفيات التأمين الصحي على مستوى الجمهورية، وقد تم توفير جهاز المنظار من خلال رئيس قسم التموين الطبي بالمستشفى الدكتورة أسماء تمام.

