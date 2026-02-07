فحص الفيديو.. كشف ملابسات الاعتداء على 4 شباب عقب حفل زفاف في سوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج جهودها لفحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق واقعة تعدٍ على فتاتين وشابين بأحد شوارع المحافظة، وذلك أثناء عودتهم من حضور حفل زفاف، في واقعة أثارت حالة من الجدل والغضب بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لما ورد في استغاثة نشرتها إحدى الطالبات بكلية الطب البشري، مساء يوم 6 فبراير 2026، حيث كانت تستقل سيارة برفقة شقيقها وشقيقتها وأحد أصدقائهم، عقب انتهاء مشاركتهم في “زفة” أحد الأقارب.

وأثناء سيرهم بشارع 15 في نحو الساعة العاشرة مساءً، فوجئوا بسيارة أخرى يستقلها عدد من الشباب، قاموا بحسب روايتها بتوجيه عبارات مضايقة ومعاكسات لفظية لهم.

وأشارت الشاكية إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تطور إلى محاولات متعمدة للاصطدام بسيارتهم، في محاولة لاستفزازهم وإجبارهم على التوقف.

وأضافت أنه رغم محاولة شقيقها تجنب الاحتكاك والابتعاد عن الموقف، إلا أن مستقلي السيارة الأخرى استعانوا بعدد من الأشخاص، وتجمعوا حولهم في الشارع.

وذكرت أن المشاجرة أسفرت عن إصابة شقيقها بجرح قطعي في الوجه استلزم إجراء 3 غرز طبية؛ نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض، كما أُصيب صديقهم بكسر في الساق، فيما تعرضت هي وشقيقتها لتحرش لفظي وجسدي، بالإضافة إلى إلقاء زجاجات باتجاههم؛ ما تسبب في حالة من الذعر والارتباك بالمكان.

وأكدت الطالبة امتلاكها مقاطع فيديو توثق تفاصيل الواقعة، فضلًا عن تقارير طبية تثبت الإصابات التي لحقت بهم، مشيرة إلى أن أحد المتهمين ادعى امتلاكه نفوذًا يمنع مساءلته قانونيًا، وهو ما زاد من مخاوفهم، بحسب قولها.

من جانبها، باشرت الجهات المعنية بسوهاج فحص الفيديوهات المتداولة، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة؛ للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية المتورطين بدقة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن القانون يطبق على الجميع دون تمييز، وأنه لا تهاون مع أي وقائع تعدٍ أو تحرش تمس أمن وسلامة المواطنين، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور اكتمال الفحص والتحريات.