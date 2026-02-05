افتتاح جهاز الجاما كاميرا بوحدة الطب النووي بمستشفيات جامعة سوهاج

في نقله نوعية لتعزيز منظومة علاج الأورام بمستشفيات سوهاج الجامعية افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة وحدة الطب النووي الحديثة، وهي إحدى الوحدات التخصصية التي تلعب دورا حيويا فى العلاج الموجه والتشخيص المبكر للأمراض المستعصية.

وتوفر الوحدة خدمات تشخيصية وعلاجية دقيقة لأمراض السرطان والأمراض العصبية والقلبية، كما تضم الوحدة أجهزة طبية تقدم العلاج الكيميائي والاشعاعي في نفس الوقت، إلى جانب دورها الهام فى تدريب وتعليم الطلاب على تقنيات الطب النووي الحديث.

مستشفى سوهاج الجامعي

وخلال تفقده للوحدة، وجه النعماني خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية لدعمها الكامل لملف المستشفيات الجامعية، ووضعها على خارطة التطوير الشامل لخدمة المرضى واستيعاب الأعداد المتزايدة من المترددين عليها من مختلف المحافظات بشكل عام، ومحافظات الصعيد بشكل خاص.

وأكد على أن افتتاح وحدة الطب النووي يعد إضافة قوية وهامة لقسم علاج الأورام، والتى تم تجهيزها على أعلى مستوى، وهي الوحدة المسؤوله عن تشخيص و علاج أورام الجسم، باستخدام النظائر المشعة.

وتم إضافة جهاز الجاما كاميرا الجديد فائق الدقة و هو من أحدث أجهزه الجاما كاميرا فى صعيد مصر و يستخدم فى تصوير و تشخيص أورام الجسم المختلفه بتكلفة ٢٠ مليون جنيه.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية ان الجهاز يستخدم أيضًا فى تشخيص الأمراض الأخرى بخلاف الأورام مثل المسح الذري للكلي والقلب و الغده الدرقية والجاردرقية، وملحق بالجهاز معمل حار hotlab لتحضير المواد المشعة مثل التاكنشيوم واليوم المشع.

وأضاف الدكتور احمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ان رئيس الجامعة تفقد أيضًا الغرفة الملحقة بالجهاز و المخصصة للمسح الذري على القلب بالمجهود، وأيضا المعمل الحار والذي يتم فيه تجهيز المواد والنظائر المشعة وغرفه حقن المرضي بالمواد المشعة.

وأوضح الدكتور السيد مصطفي رئيس قسم الأورام ان قسم علاج الأورام يستقبل أعداد كبيرة من المرضى بشكل يومي، ويتم تقييم الحالات من قبل الأطباء وتشخيص الأمراض لتحديد خطة العلاج المناسبة لهم، وإعطاء جرعات العلاج الكيميائي للمرضى، مضيفاً أن الوحدة تقدم خدماتها العلاجية والتشخيصية لكافة المرضى بالمحافظة، وتحرص على أن تكون نموذجاََ مثالياََ لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للحفاظ على صحة المرضى.

حضر الافتتاح كلا من الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب، الدكتور محمد نصر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور سيد مصطفى رئيس قسم الاورام، وذلك بمقر المستشفى القديم.