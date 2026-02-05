قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
ازاي نحمي أطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا؟.. فيديو
10 سنوات في خدمة العروبة .. «أبو الغيط» يضع روشتة لإنهاء أزمات الأمة
كولومبوس الأمريكي يحدد 3 أيام لإرسال قسط صفقة وسام أبو علي للأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشهد انطلاق فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المهرجان الكشفي والإرشادي التاسع لجوالي وجوالات الجامعة، بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عمداء ووكلاء الكليات المشاركة، الدكتور أحمد عاطف مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

وضيوف الجامعة المحكمين من الجمعيات المختلفة البحرية، الفتيان، الجوية والمرشدات، بمشاركة 11 كلية 6 جوالين و 4 جوالات ومدرب ومشرف، وذلك أمام المدينة الجامعية للطالبات بالحرم الجامعي الجديد.

جامعة سوهاج

وأشاد النعماني بالكليات المشاركة وهي الآداب، التربية، العلوم،  التجارة،  التمريض،  الصيدلة،  التكنولوجيا والتعليم، الحقوق، علوم الرياضة، الحاسبات والآثار، وبنشاط الجوالة الذي ينمي مبادئ الإنتماء الوطني والعطاء الإنساني ومحاسن الأخلاق بنفوس الطلاب، ويخلق بيئة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على ثقافات متنوعة، مضيفًا أنه يهدف إلى إعداد كوادر بشرية من الطلاب قادرة على القيادة، نشر الحركة الكشفية إعلامياً  من خلال أنشطة الطلاب، كما يهدف إلى تنمية روح التنافس الشريف بين الجوالين والجوالات بالإضافة إلى تنمية الوعي القومي من خلال رؤية مصر في التنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين طه على أهمية الأنشطة الطلابية لتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح المنشود في مختلف المجالات، ومنها نشاط الجوالة الذي يسهم في صقل مهارات الشباب ونشر ثقافة التعاون، لما يتضمنه من أنشطة لا ترتكز على الرياضية والبيئية فقط بل تمتد لأنشطة مجتمعية وعلمية، لافتاً إلى أن الجوالة حركة تربوية لخلق جيل واع لنهضة ومستقبل مصرنا الحبيبة، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار فريق قوى لينافس بإسم الجامعة في كافة المسابقات، لتعزيز الولاء والانتماء ونشر ثقافة العمل التطوعي.

وأوضح الدكتور محمد كامل والدكتور أحمد عاطف أن نشاط الجوالة يشمل العديد من مجالات التنافس بين الطلاب وهي الدين للحياة، التطبيقات العلمية والبيئية، الإقتصاد والمواطنة، الفنون والآداب، مهارات الحياة، الصحة والرياضة، الثقافي والتطلع للقيادة، التقاليد والفنون الكشفية ومجال خدمة وتنمية المجتمع.

وذكر حمادة حبارير أن المهرجان بدأ بطابور العرض للكليات المشاركة، حيث رددت الفرق المشاركة قسم الجوالة ببذل أقصى جهدهم نحو الله ونحو الوطن، كما تفقد رئيس الجامعة المقار الكشفية وتعرف على الأنشطة المنفذة بها، في جو يسوده الفرحة والأغاني الوطنية، مضيفًا أن الطلاب المشاركين والذي بلغ عددهم 132 جوال وجوالة ومشرف ومدرب لكل كلية مشاركة وعددهم 11 كلية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج اخبار جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

وائل جسار

وائل جسار يقبل العلم المغربي ويدعم المغاربة بهذه الرسالة

إنجي كيوان

إنجي كيوان بوجهين مختلفين ما بين "وننسى اللي كان" و"الفرنساوي" | رمضان 2026

أصالة

أصالة تحيي حفلا بالسعودية.. 13 فبراير

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد