رئيس جامعة سوهاج يشهد انطلاق فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المهرجان الكشفي والإرشادي التاسع لجوالي وجوالات الجامعة، بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عمداء ووكلاء الكليات المشاركة، الدكتور أحمد عاطف مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، حمادة حبارير مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

وضيوف الجامعة المحكمين من الجمعيات المختلفة البحرية، الفتيان، الجوية والمرشدات، بمشاركة 11 كلية 6 جوالين و 4 جوالات ومدرب ومشرف، وذلك أمام المدينة الجامعية للطالبات بالحرم الجامعي الجديد.

جامعة سوهاج

وأشاد النعماني بالكليات المشاركة وهي الآداب، التربية، العلوم، التجارة، التمريض، الصيدلة، التكنولوجيا والتعليم، الحقوق، علوم الرياضة، الحاسبات والآثار، وبنشاط الجوالة الذي ينمي مبادئ الإنتماء الوطني والعطاء الإنساني ومحاسن الأخلاق بنفوس الطلاب، ويخلق بيئة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على ثقافات متنوعة، مضيفًا أنه يهدف إلى إعداد كوادر بشرية من الطلاب قادرة على القيادة، نشر الحركة الكشفية إعلامياً من خلال أنشطة الطلاب، كما يهدف إلى تنمية روح التنافس الشريف بين الجوالين والجوالات بالإضافة إلى تنمية الوعي القومي من خلال رؤية مصر في التنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين طه على أهمية الأنشطة الطلابية لتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح المنشود في مختلف المجالات، ومنها نشاط الجوالة الذي يسهم في صقل مهارات الشباب ونشر ثقافة التعاون، لما يتضمنه من أنشطة لا ترتكز على الرياضية والبيئية فقط بل تمتد لأنشطة مجتمعية وعلمية، لافتاً إلى أن الجوالة حركة تربوية لخلق جيل واع لنهضة ومستقبل مصرنا الحبيبة، مشيرًا إلى أنه سيتم اختيار فريق قوى لينافس بإسم الجامعة في كافة المسابقات، لتعزيز الولاء والانتماء ونشر ثقافة العمل التطوعي.

وأوضح الدكتور محمد كامل والدكتور أحمد عاطف أن نشاط الجوالة يشمل العديد من مجالات التنافس بين الطلاب وهي الدين للحياة، التطبيقات العلمية والبيئية، الإقتصاد والمواطنة، الفنون والآداب، مهارات الحياة، الصحة والرياضة، الثقافي والتطلع للقيادة، التقاليد والفنون الكشفية ومجال خدمة وتنمية المجتمع.

وذكر حمادة حبارير أن المهرجان بدأ بطابور العرض للكليات المشاركة، حيث رددت الفرق المشاركة قسم الجوالة ببذل أقصى جهدهم نحو الله ونحو الوطن، كما تفقد رئيس الجامعة المقار الكشفية وتعرف على الأنشطة المنفذة بها، في جو يسوده الفرحة والأغاني الوطنية، مضيفًا أن الطلاب المشاركين والذي بلغ عددهم 132 جوال وجوالة ومشرف ومدرب لكل كلية مشاركة وعددهم 11 كلية.