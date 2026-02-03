محافظ سوهاج ينيب السكرتير المساعد لحضور الحفل السنوي الثاني لمديرية الطب البيطري

أناب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد حلمي، سكرتير عام مساعد المحافظة، لحضور فعاليات الحفل السنوي الثاني لعرض إنجازات وجهود مديرية الطب البيطري.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، والدكتور خالد عبد اللطيف، نقيب الأطباء البيطريين بسوهاج، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية.

محافظة سوهاج

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض فيلم تسجيلي تناول إنجازات مديرية الطب البيطري خلال عام 2025 المنقضي.

وألقى مدير عام المديرية كلمة ترحيب توجه خلالها بالشكر للمحافظ لدعمه المستمر لجهود المديرية في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.

كما قدمت المديرية عرضًا تقديميًا حول أبرز إنجازات الإدارات المختلفة لعام 2025، والتي شملت حملات تحصين الماشية، ومبادرات التوعية الصحية، وتطوير خدمات البحث العلمي بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان.

ونقل السكرتير العام المساعد تحيات المحافظ للحضور جميعا، معربا عن تقديره لجهود مديرية الطب البيطري، مشيدًا بدورها الحيوي في دعم الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لهذه الجهود في إطار تحقيق التنمية الشاملة بسوهاج.

واختتم الحفل بتقديم درع التكريم للمحافظ، والذي تسلمه عنه السكرتير العام المساعد، تقديرا لدور المحافظة في دعم جهود مديرية الطب البيطري وأنشطتها المختلفة، ومبادراتها التوعوية، وحملات التحصين بنطاق المحافظة.