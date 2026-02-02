ضبط المتهم في واقعة التحر.ش بفتاة بشوارع سوهاج بعد تداول فيديو الواقعة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في إلقاء القبض على المتهم في واقعة التحرش بفتاة أثناء سيرها بأحد شوارع المدينة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من الغضب بين المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شاب يقوم بالتحرش جسديًا بفتاة أثناء سيرها بشارع الزهراء المتفرع من شارع الشريف بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وعلى الفور، وجه مدير أمن سوهاج بسرعة فحص الفيديو المتداول، وتكثيف الجهود لضبط مرتكب الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث، وبالاستعانة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث، وسماع أقوال الشهود، أمكن تحديد هوية المتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

وكانت الواقعة قد حدثت صباح يوم الجمعة الموافق 30 يناير، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث أقدم المتهم على التحرش بالفتاة أثناء سيرها، ثم لاذ بالفرار في اتجاه شارع المحاسب للأجهزة الكهربائية، قبل أن يتدخل أحد العاملين بالمحال التجارية القريبة لمساعدة الفتاة ومرافقتها إلى مكان آمن.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.