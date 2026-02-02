غدا.. انطلاق المهرجان الكشفي والإرشادي التاسع بجامعة سوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج تجهيزات إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة المركزية لرعاية الشباب استعداد لإطلاق المهرجان الكشفي والإرشادي التاسع لجوالي وجوالات كليات الجامعة غداً.

وتشارك فيه 11 كلية، ويستمر حتي يوم 5 فبراير 2026، وذلك أمام المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة الجديد.

جامعة سوهاج

وأوضح رئيس الجامعة أن أهمية الأنشطة الكشفية تأتي من كونها تعزز الهوية القومية في نفوس الشباب بما تتضمنه من أنشطة رياضية.

إجتماعية،ثقافية، فنية وأنشطة كشفية، تُعيد للطلاب قيمهم وثقافتهم وأخلاقهم، كما تعمل على بناء الشباب وتربيتهم على مبادىء الولاء والإنتماء للوطن.

وحب الجماعة والعمل من أجل مجتمعهم والإرتقاء به، وحب المنافسة الشريفة بين فرق الجوالة المشاركة في مجالات متعددة منها الدين والحياة، التطبيقات العلمية والبيئية، الاقتصاد والمواطنة، الفنون والآداب ومهارات الحياة.

وأكد الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، وتعزيز الإنتماء الديني، الوطني والأخلاقي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتنمية روح التعاون فيما بينهم.

وأضاف الدكتور أحمد عاطف مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن المهرجان يشارك به 11 كلية، بإجمالي 132 جوال وجوالة ومشرف ومدرب لكل كلية.