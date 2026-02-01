مجلس جامعة سوهاج الأهلية يوافق على عقد المؤتمر الطلابي الأول والأسبوع البيئي

عقد مجلس جامعة سوهاج الأهلية جلسته رقم ٦ لشهر يناير ٢٠٢٦ برئاسة الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، والدكتور حسين عبد الحافظ نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية و أعضاء المجلس.

وأوضح النعماني انه تم استعراض جدول الأعمال الخاص بالمجلس وتمت الموافقة علي عقد المؤتمر الطلابي الأول بجامعة سوهاج الأهلية في شهر أبريل القادم، والذي يهدف الي دعم الأنشطة الطلابية العلمية والبحثيه، وتنمية مهارات الطلاب.

جامعة سوهاج

وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض أفكارهم ومشروعاتهم، بما يسهم في إعداد كوادر طلابية متميزة وقادرة على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وأضاف النعماني انه تم الموافقه ايضا علي تنفيذ الأسبوع البيئي الأول في الفترة من ١٤ الي ١٦ فبراير الجاري، والذي يهدف اإلى نشر الوعي البيئي بين الطلاب ومنسوبي الجامعة، وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية.

وأشار النعماني انه تم اعتماد وتعميم إرشادات الامن والسلامه الخاصة بالجامعة، واعتماد قواعد التظلم من الامتحانات الالكترونية، واعتماد قواعد الأعذار المرضيه والاجتماعية المقدمة من الطلاب عن فترة دراسية او دخول الامتحانات.

كما وافق المجلس علي إعفاء الطلاب المتفوقين من مصروفات الكتاب الجامعي، وتم استعراض التقرير الخاص بالاستبيان الطلابي الذي تم تنفيذه لقياس مدي رضاء الطلاب عن المقررات الدراسيه بجميع البرامج خلال الفصل الدراسي الاول.